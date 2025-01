Noronha: atlantyckie centrum nurkowe

at 8: 58 am

PIERRE CONSTANT odwiedził wyspę Fernando de Noronha, położoną na wschód od Brazylii, aby poczuć jej wyjątkową atmosferę, a przede wszystkim spróbować nurkowania



Gdybyś był południowoamerykańskim ptakiem morskim, mógłbyś przelecieć 525 km z Recife lub 350 km z Natal na północno-wschodnim wybrzeżu i wylądować na maleńkich skrawkach lądu. Fernando de Noronha jest dla Brazylii tym, czym Wyspy Galapagos są dla Ekwadoru po drugiej stronie kontynentu.

Głuptak czerwononogi

Te dwa archipelagi są w pewnym sensie bardzo podobne. Oba leżą nieco na południe od równika i są wulkanicznymi punktami zapalnymi powstałymi ze stref pęknięć w oceanie oraz obfitymi schronieniami dla ptaków morskich. A w obu z nich nurkowanie jest jedną z najpopularniejszych aktywności.

21 wysp Noronha jest znacznie starszych niż Galapagos. Leżą na płycie południowoamerykańskiej, z serią wulkanów, w tym atolem Rocas, rozciągającym się na zachód.

Archipelag został odkryty 24 lipca 1503 roku przez portugalskiego odkrywcę Gonçalo Coelho, sfinansowany przez Fernao de Noronha, ale jak głosi historia, przypisany Americo Vespucciemu, włoskiemu członkowi wyprawy, który jako pierwszy opisał wyspy.

Nurkowie dryfujący w kanale

Później miasto zajęli Holendrzy, zanim przypadło Francuzom, a ostatecznie w 1737 roku przejęli je Portugalczycy. Zbudowali oni kilka fortyfikacji, w tym twierdzę Nossa Senhora dos Remedios, a Fernando de Noronha zyskało złą sławę jako miejsce pobytu więźniów politycznych.

Charles Darwin odwiedził HMS Pies gończy w 1832 r. i na początku XX w. powstały włoskie i francuskie osady w celu handlu i układania kabli podmorskich. Loty komercyjne Aeropostale łączyły Amerykę Południową z Europą i Afryką, a podczas II wojny światowej Noronha stała się bazą sił powietrznych USA.

Narodowy Park Morski

Brazylijskie wojsko administrowało wyspami od 1942 do 1988 roku, kiedy wyspy zostały ogłoszone narodowym parkiem morskim, a dziś turystyka napędza gospodarkę. Noronha stała się marzeniem wakacje wyspa dla bogatych Brazylijczyków.

Wejście do Narodowego Parku Morskiego

Fernando de Noronha został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2001 r. i jest zarządzany przez Chico Mendes Institute for Conservation of the Biodiversity (ICMBio), przyłączony do Departamentu Środowiska. Rocas jest administrowany oddzielnie jako rezerwat biologiczny, do którego wstęp wzbroniony.

Wprowadzono zrównoważony plan rozwoju parku morskiego, przy wsparciu lokalnej ludności. Miejsca turystyczne i infrastruktura są ściśle kontrolowane.

Nurek z płaszczką maślaną w kanale

Lot GOL z Recife trwa godzinę. Po przylocie płacisz TPA (Permanency Tax), który wynosi 76 reali (około 10 £) za noc, ale wzrasta wraz z długością pobytu. Biuro parku morskiego pobiera od osób spoza Brazylii opłatę wstępu w wysokości 222 R$ (30 £), ważną przez 10 dni.

Większość noclegów znajduje się w pousady lub pensjonaty. Życie i jedzenie są drogie na wyspie.

W Porto, na północno-wschodnim wybrzeżu, działają trzy centra nurkowe, a sklepy nurkowe można znaleźć również w kolonialnym portugalskim mieście Vila dos Remedios, gdzie znajdują się takie zabytkowe budynki, jak Palacio Sao Miguel i kościół Nossa Senhora dos Remedios.

Marina w Porto

Plaża Pico do Meio widziana z fortu Nossa Senhora dos Remedios

Imponujący fort Nossa Senhora dos Remedios, położony na klifie z widokiem na miasto, oferuje piękne widoki na Porto, Praia do Meio (Środkową Plażę) i charakterystyczną skałę w kształcie kciuka Pico de Meio, będącą atrakcją turystyczną o zachodzie słońca.

Wyspy są narażone na wiatry pasatowe wiejące ze wschodu na zachód i z południowego wschodu. „Morze Wewnętrzne” na północnym wybrzeżu jest spokojne od kwietnia do listopada, ale w innych porach roku kontrolę przejmują wiatry pasatowe wiejące z północnego wschodu.

„Morze Zewnętrzne” na południowym wybrzeżu jest zazwyczaj wzburzone, ale widoczność jest lepsza, dlatego organizatorzy nurkowań wybierają miejsca w zależności od pory roku.

Temperatura wody wynosi 28°C przez cały rok, a widoczność wynosi od 25 do 40 m. Z 25 miejscami do nurkowania, nurkowanie w Noronha jest uważane za najlepsze w Brazylii.

Zasadniczo złożony z czarnych bazaltów wulkanicznych, podwodny krajobraz jest raczej nudny, z głazami, grzbietami, czasami kanionami, przepływami i jaskiniami. Tam, gdzie prądy płyną kanałami, gąbki pokrywają skały, które stają się bardzo kolorowe, często jaskrawoczerwone. W przeciwnym razie normą są łoża zielonych alg i winogron morskich.

Gąbki zapewniają stały kolor

Dni nurkowe

Ciężarówki odbierają nurków z miejsca zdarzenia Zajazd o 7.15 rano, a przewodnicy udzielają informacji o obiektach łodzi i miejscach do nurkowania. Niektórzy mówią po angielsku lub hiszpańsku, chociaż normą jest brazylijski. Miejsca do nurkowania znajdują się w odległości od 10 do 30 minut.

Podczas mojego pobytu w grudniu większość nurkowania miała miejsce w Morzu Wewnętrznym, pomiędzy wschodnim i zachodnim punktem północnego wybrzeża Noronha.

Cordilhieras, w pobliżu północno-wschodniego krańca, to zatopiony grzbiet z mnóstwem alg. Częstym widokiem jest tam mała ławica niebiesko-złotych pręgowanych gruntów (Haemulon chrysargyreum). Brazylijska papugoryba (Roztocz pospolity) u samic są zielone na grzbiecie i czerwone na brzuchu, natomiast dorosłe samce mają jasnoniebieskie upierzenie i czerwony półksiężyc na ogonie.

Żółto-paskowany gruchot w jaskini

Młode brazylijskie ryby papugowe

Szary bermudzki kleń (Kifos sektatryczny) poruszają się w małych grupach, podobnie jak czarne margate (Anisotremus surinamski), wysokie, o stromej głowie, srebrzyste z czarną plamą za skrzelami.

Kleń bermudzki

Czarne margate

Natrafiłem na żółwia szylkretowego (Eretmochelys imbricata) nieświadomy nurków, a także niebieski pokolczyk (Acanthurus coeruleus), jeden z rzadszych gatunków pokolców.

Żółw szylkretowy

Ilha do Meio (Middle Island) leży między Ilha da Rata (Rat Island) a Porto. Pomysł polega na eksploracji jaskiń i przepływaniu przez płytkie wody, wślizgując się i wymykając za przewodnikiem nurkowym, podczas gdy podwodny fotograf firmy All Angle czeka na Ciebie po drugiej stronie. Zdjęcia są dostępne w sklepie nurkowym wieczorem za 30 USD za sztukę (około 4 GBP).

Jaskinie tętnią życiem dzięki miedzianym zamiataczom (Pempheris schomburgki), mały waran z niebieskimi plamkami i żółtym brzuchem (Cephalopholis fulva), pary skalarów francuskich (Pomacanthus paru) i niebieskie pokolce. Z powrotem na powierzchni, czarne noddie i żółte ptaki tropikalne latają radośnie.

Coney

Skalary francuskie w kanale

Ptak tropikalny żółtoogonowy

Na zachodnim krańcu wyspy Ponta da Sapata jest miejscem gniazdowania głuptaków czerwononogich. Caverna da Sapata, podwodny łuk z piaszczystym dnem, zapewnia schronienie dla płaszczek południowych (Dasyatis amerykański), z pieprzowymi kolcami na plecach. Nie niepokojone przez nurków, zachowują postawę Zen.

Nurkowie w jaskini

„Niektóre żółwie gubią się w odległych zakątkach jaskini i kończą jako szkielety…”, potwierdza Julio, szczęśliwy, że może pozować cały uśmiechnięty obok czaszki. Dobra widoczność sprzyja dobrym zdjęciom. Miniaturowa ściana na zewnątrz odsłania trzy nabazgrane filefish (Aluterus Scriptus) i białoplamista pomarańczowa ryba pilnikowa (Czerwonogłówka wielkokwiatowa).

Trzy bazgroły z pilnikiem…

…i białoplamista pomarańczowa ryba pilnikowa

Cagarras, po wschodniej stronie Noronha, na zachód od Rat Island, jest miejscem gniazdowania głuptaków maskowych. Głębsze nurkowanie w strefie 32 m, jest to również miejsce występowania langust z Zielonego Przylądka (Panulirus charlestoni), blackjack (Caranx lugubris), francuski pokolce i charakterystyczna brazylijska papugoryba.

Homar kolczasty z Zielonego Przylądka

w kanale

Buraco das Cabras, 20 m głębokości, jest bardziej produktywne dla fotografów. Wędrujący rekin pielęgniarka (Ginglymostoma cirratum) wywołuje poruszenie, w końcu zbliżając się do mnie bez strachu. Duże płaszczki pokryte piaskiem obserwują przepływających nurków.

Gorączkowy pokaz brazylijskich nurków „youpie” pokazuje radość z otwartymi ramionami za żółwiem i przed oficjalnym fotografem. Cierpliwie czekam na swoją kolej, aby podejść do stworzenia pasącego się między skałami.

Ryba spustowa (łuszczyca pospolita) przepływa obok, a bermudzkie klenie morskie wybuchają małymi chmurami. Pod koniec nurkowania w kanale, między wyspami Rat i Middle, moją uwagę przykuwa wielka, stara portugalska kotwica pokryta czerwonymi gąbkami. Dryfując z prądem, przelatuję nad śliczną flądrą pawią (Botwinka księżycowata) wyściełająca okrągły kamień.

Stara kotwica pokryta gąbkami

Cabritos, na północno-wschodnim krańcu, zaczyna się w czystych wodach Morza Zewnętrznego, aby wejść do kanału. Płytkie, kolorowe miejsce, szczyci się wieloma skałami w kształcie grzybów pokrytymi gąbkami.

Black Jack i ławica ryb doktorów (Acanthurus chirurgus), koński walet (Karagana pospolita) z ich rozwidlonymi żółtymi ogonami i kozicami o żółtym pasku (Mulloidichthys martinicus) dopełniają show. Druga stara kotwica, jeszcze większa, pozostawia mnie z otwartą buzią.

Black Jack w pływaniu

Moje życzenie na ostatni dzień nurkowania zostanie spełnione przez Leo i Julio. U zachodniego krańca wyspy podwodny szczyt Cabeço da Sapata zwykle podlega silnym prądom i ruchom wody, ale my doświadczamy jedynie delikatnego falowania.

Duży rekin pielęgniarka przesuwa się jak cień po białym piaszczystym dnie. Mały ławicowy jack-eyed wiruje obok. Psi snapper (Lujanus jocu), srebrne z prętami na grzbiecie, dryfują jak spokojne Zeppeliny.

Rekin wąsaty

Chmury żółtego chromisu (Chromis multilineata) kołyszą się wraz z prądem nad szczytem, ​​podczas gdy ławice czarnych ryb spustowych (Melichthys niger) unoszą się na niebiesko.

Czarny rogatnik

Trinta Reis w Mar de Fora znajduje się w środkowej części południowego wybrzeża, pomiędzy wyłaniającymi się wysepkami skalnymi. Ocean jest tak wzburzony, jak można się spodziewać, ale pod wodą wszystko jest spokojne. Biały piasek jest rzeźbiony przez zmarszczki na rozległej przestrzeni, co daje dobry efekt fotograficzny.

Wpływamy do kanału do pływania i wkraczamy do kanionu z południowymi płaszczkami i black jackiem. Wynurzając się, jestem świadkiem rekina rafowego (Carcharhinus perezi) majestatycznie wędrując po rozległej przestrzeni białego piasku.

Karaibski rekin rafowy w oddali

Leo relaksuje się na przystanku bezpieczeństwa

To klimatyczne miejsce z dużą ilością światła, dzięki któremu można zapomnieć, że w latach 1992-1998 Fernando de Noronha było miejscem intensywnego połowu rekinów metodą łodziowego połowu rekinów. Niestety, celem połowu były rekiny czarnożółte, rafowe, jedwabiste, cytrynowe, pielęgniarskie, tygrysie i młoty.

Życie na lądzie

Dzikie zwierzęta na wyspach oceanicznych są niezwykle ograniczone. Ssaki praktycznie nie występują w Noronha, poza szczurami i śluz, gryzoń o kasztanowym ubarwieniu, przywieziony przez pierwszych osadników jako pożywienie.

Moco

Jaszczurka Teju

Czarno-biała jaszczurka Teju, występująca głównie w lesie, została sprowadzona z północno-wschodniej Brazylii w latach 1950. XX wieku, aby zająć się szczurami. Dorasta do około 40 cm. Ma różowy, rozwidlony język, jak waran, ale ponieważ atakuje lokalne ptaki, jest niepożądanym drapieżnikiem na wyspie.

Kiedy Karol Darwin dotarł na ląd na wyspie Noronha 20 lutego 1832 roku (trzy lata przed wizytą na Galapagos), zachwycił się bujnym lasem tropikalnym z magnoliami, drzewami laurowymi ozdobionymi delikatnymi kwiatami i drzewami owocującymi.

Krab leśny

Pierwotne lasy przestały istnieć, gdy Noronha stała się kolonią karną. Pod koniec XIX wieku wyspa została niemal całkowicie wylesiona, ale powolna odbudowa rozpoczęła się w 19 r., kiedy nadano jej status morskiego parku narodowego.

Projektami ochrony zarządza ICMBio. Oprócz rezerwatu biologicznego atolu Rocas istnieje projekt Tamar, którego celem jest ochrona pięciu gatunków żółwi morskich, które odwiedzają wyspy: zielonego, szylkretowego, żółwia karetta, żółwia oliwkowego i żółwia skórzastego, choć nurkowie zazwyczaj widzą tylko dwa pierwsze.

Drugi projekt dotyczy delfinów długoszczękich (Stenella longirostris), które mają stałą populację w odosobnionej Baia dos Golfinhos na północnym zachodzie. Odwiedzający przychodzą wcześnie rano, aby oglądać delfiny bawiące się w zatoce.

Zatoka Porcos

Dostępnych jest wiele szlaków, jednak niektóre wymagają wcześniejszej rezerwacji, ponieważ o określonych godzinach prowadzą je licencjonowani przewodnicy. ICMBio przewodnik. Większość prowadzi na plaże lub punkty widokowe i może trwać od 15 minut do trzech godzin.

Wiele agencji oferuje również prywatne wycieczki z własnym transportem, a nawet rejsy połączone z nurkowaniem lub oglądaniem delfinów.

Niezależni podróżni o ograniczonym budżecie mogą wsiąść do bezpłatnego autobusu „Coletivo”, który kursuje między Porto na północnym wschodzie a Sueste na południowym zachodzie wzdłuż drogi BR-363, zapewniając dostęp do początków wszystkich szlaków i egzotycznych plaż. Fernando de Noronha to prawdziwie brazylijskie doświadczenie, gdzie obcokrajowiec jest mile widziany, ale z pewnością uważa się go za dziwaka!

Pod koniec mojego pobytu mijam dom, na którego bramie widnieje kolorowy szyld z napisem: „Przepraszam, że to raj„– „Uśmiechnij się, jesteś w raju”.