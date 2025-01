Wymieranie koralowców na Karaibach

at 10: 12 am

Biolog morski JOHN CHRISTOPHER FINE w ostatnich miesiącach nurkował i uprawiał snorkeling na nie mniej niż 15 karaibskich wyspach. Brzmi nieźle – z wyjątkiem tego, że wszędzie, gdzie się zameldował, trzymał go w cieniu przygnębiająca plaga na morskim krajobrazie

„Co jest tego przyczyną?” To pytanie pojawia się, gdy opisuję śmierć koralowców kamiennych innym nurkom i osobom nurkującym z rurką. Nie ma jednej odpowiedzi ani szybkiego rozwiązania. Upadek koralowców jest bezpośrednio związany z zbyt wieloma ludźmi i naszą działalnością, która zanieczyszcza morza i oceany.

Rozwiązanie: niektórzy zalecają mieszanie penicyliny z mazią i smarowanie nią obumierających koralowców, aby uratować to, czego jeszcze nie dotknęła wyniszczająca choroba. Jest to pracochłonny krok naprawczy, ale nie ma długoterminowej wartości w dotarciu do przyczyny.

Martwy koralowiec rogaty na Turks i Caicos

Zatrzymać niekontrolowany rozwój na dziewiczych wyspach karaibskich? Jeśli chodzi o duże pieniądze, to nigdy się nie wydarzy. Utrzymać wzrost populacji w ryzach? Nigdy.

Trzymać insektycydy, pestycydy, herbicydy i nawozy z dala od pól golfowych, trawy i rolnictwa? Wtedy nie będzie żadnych roślin poza tymi, które natura stworzyła do życia w klimacie tropikalnym. Nie ma w tym nic złego.

Bez jednoznacznej odpowiedzi przyjrzyjmy się sytuacji na niektórych z 15 wysp, które sprawdziłem w grudniu 2024 r. i styczniu 2025 r. Nie ma żadnych twardych i szybkich statystyk, którymi można by się zająć: koralowce są martwe. Rok temu były żywe w tych samych miejscach.

Zacznijmy od dobrych wiadomości. Na wyspie Eleuthera na Bahamach wciąż żyją żywe koralowce mózgowe rosnące na małych głębokościach.

Eleuthera jest obmywana przez wiatr i fale wzdłuż długiej linii brzegowej. Rozwój obszarów wiejskich jest minimalny; podczas gdy turystyka jest popularna, a ośrodki wypoczynkowe obsługują gości, a statki wycieczkowe wysadzają tysiące gości na plażach Eleuthera, rozległość środowiska morskiego wyspy była w stanie poradzić sobie bez doświadczania znaczącego wymierania koralowców kamiennych na południowym półwyspie, co zaobserwowano przez kilka lat.

Z drugiej strony Grand Turk nie miał żadnych znaczących żywych koralowców kamiennych. Długo martwe stanowiska koralowców rogatych i rogatych są porośnięte glonami. Wszystkie koralowce mózgowe i gwiaździste były martwe w odwiedzanych przeze mnie rejonach.

Grand Turk w TCI: Martwy koralowiec mózgowy

Na głębokim półkowym urwisku, gdzie niegdyś rozkwitały dziewicze koralowce, gdzie dominował koral mózgowy, obserwacja ujawniła jedynie martwe główki koralowców. Płytkie odcinki wokół Horseshoe Reef również ujawniły jedynie martwe koralowce kamienne.

Nie zaobserwowano tam ani jednej żywej kamiennej główki koralowej, ani w miejscu zwanym Library Reef, gdzie ściana opada głęboko. Te rafy kiedyś tętniły życiem twardych koralowców.

Posmaruj się kremem z filtrem przeciwsłonecznym

Rafy koralowe Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych u wybrzeży St. Thomas i St. John, niegdyś dziewicze i pełne twardych koralowców, nie radziły sobie lepiej niż Grand Turk.

Operatorzy łodzi do nurkowania z rurką podkreślają, że na wyspach nie sprzedaje się kremów przeciwsłonecznych, które zabijają koralowce, jednak tysiące turystów smaruje się tym, co przynieśli ze sobą, a większość z tych substancji szkodzi koralowcom.

Być może nie byłoby to takie oczywiste, gdyby tylko kilka osób nurkowało przy rafach, po prostu przecierając się kremem przeciwsłonecznym, jednak te rafy co tydzień odwiedzają tysiące osób nurkujących i pływających.

Stosowanie szkodliwych kremów z filtrem przeciwsłonecznym może być jednym z wyjaśnień zaniku koralowców. Z pewnością duża ilość szkodliwych substancji chemicznych uwalnianych do atmosfery powoduje powstawanie plam na wodzie, widocznych gołym okiem każdego dnia.

Nurkowanie na rafie Champagne u wybrzeży wyspy Dominika, pięknej wyspy wulkanicznej, ponownie ujawniło martwe koralowce kamienne, a także wybielenie koralowców. Rok wcześniej na tej samej rafie nie było to takie samo.

Martwe koralowce mózgowe na Dominice

Wybielanie w Dominice

Całe głowy koralowców były martwe; inne były w trakcie bielenia. Upadek był pewny. Głębokie otwory w Ziemi tworzą pęcherzyki gazu, które przyciągają nurków i osoby nurkujące z rurką do tych skalistych raf w pobliżu brzegu. Obumieranie koralowców było widoczne wszędzie w strefie przybrzeżnej tych popularnych stref nurkowych.

Na wspaniałej wyspie wulkanicznej Martynice również widoczna była śmierć koralowców. Zielone żółwie pożerały trawy morskie, które wyglądały zdrowo, mimo że koralowce kamienne były wybielone.

Martynika wyznaczyła rozległe obszary morskie jako rezerwaty, co jest ważnym krokiem w celu zapewnienia ochrony zasobów. Te same choroby, które atakują koralowce od Florydy po Amerykę Południową, są powszechne na morzu.

Korale wrakowe

Saint Kitts i Nevis to magiczne wyspy i stanowią niepodległy naród. Turystyka ma tu ogromne znaczenie, a rafy koralowe na morzu są atutem, który mieszkańcy wyspy muszą pielęgnować, jeśli turystyka ma być zrównoważona.

Obserwacje martwych koralowców były częste, co dowodzi, że wyspy te nie są wolne od plagi wymierania koralowców.

Rafy koralowe wokół St Maarten, które odwiedziłem w tym samym czasie w zeszłym roku, teraz również pokazują martwe i wybielone korale. Madrepores wybielone na biało na skałach, które podtrzymywały żywe korale.

Martwy madrepore na Sint Maarten

Ta holendersko-francuska wyspa jest urocza i stanowi ulubione miejsce turystyczne. Gorgonian seafans pozostaje zdrowy, jednak twardy koral został dotknięty do tego stopnia, że ​​nie zaobserwowano ani jednej żywej głowy koralowca.

Nurkując z rurką u wybrzeży Curaçao na holenderskich Karaibach, jednej z trzech chronionych wysp ABC, do których należy raj dla nurków Bonaire i popularna destynacja turystyczna Aruba, zobaczyłem koralowce, które zostały wyhodowane i posadzone martwe. Twarde koralowce były martwe.

Piękna żywa gałąź koralowca rogacza pozostała na zewnątrz półwyspu, gdzie została wystawiona na działanie oceanicznego mycia. To dobry znak, dowód, że tam, gdzie ocean może skutecznie wypłukiwać obszary przybrzeżne, środowisko twardych koralowców jest zdrowe.

Nurkowania na Arubie na dwóch słynnych wrakach statków ujawniły więcej martwych koralowców kamiennych. Wzrost koralowców na i wokół wraku Antyle wykazały chorobę. Korale wśród rozrzuconych pozostałości wraku statku Pedernalis były martwe. Miękkie koralowce były liczne i zdrowe.

Grenada jest również wspaniałą wyspą, jej rafy są w trudnej sytuacji, podobnie jak rafy u wybrzeży Barbadosu. Barbados, jeden z ulubionych celów turystycznych na Karaibach, od dawna cierpi z powodu przełowienia i nadużywania raf koralowych.

Wybielone koralowce na wraku statku na Barbadosie

Zatopiony holownik miał żywy koralowiec w zeszłym roku, ale w tym roku był martwy i wybielony. Smutny komentarz na temat wyspy wspieranej przez jej naturalne piękno i środowisko morskie.

Nieme świadectwo

Nie lepiej poradziła sobie St. Lucia. Śmierć koralowców na płytkich rafach przybrzeżnych jest niemym świadectwem tego, co kiedyś było kwitnącym ekosystemem morskim. Tylko ograniczone obserwacje przeprowadzono na popularnej plaży do nurkowania i pływania, więc nie można wyciągnąć ogólnych wniosków na temat ogólnego stanu zdrowia koralowców na wyspie.

Antigua to kolejna wspaniała wyspa, która przyciąga turystów do swojego miasta płaszczek, przybrzeżnego piaszczystego brzegu, gdzie żerowanie płaszczek sprawia, że ​​mają one bliski kontakt z turystami. Większość turystów po prostu pływa, a niektórzy noszą maski i zabierzcie ze sobą aparaty fotograficzne.

Martwe koralowce mózgowe w Antigui

Choroba powodująca zanik tkanek w Antigui

Operatorzy łodzi co tydzień przywożą na łachę tysiące turystów, a każda grupa karmi płaszczki. Turyści smarują się kremem przeciwsłonecznym, który zmywa się zaraz po wejściu do wody, wszystkie są toksyczne dla koralowców na rafach przybrzeżnych.

Rafy wokół piaszczystego brzegu odsłoniły martwe koralowce. Część z nich pokryły glony, a martwe madrepory wybielały. Nie zachęcające dla tego ważnego miejsca turystycznego.

Martwe koralowce rogate w Antigui

Szybkie badanie tych samych obszarów zaledwie rok temu ujawniło zmniejszone życie koralowe. Nurkowanie i nurkowanie z rurką w znacznym stopniu przyczyniają się do gospodarki wyspy. Czy bez dziewiczego środowiska morskiego turyści mogą zacząć unikać wakacji na Karaibach?

Podczas gdy hodowanie koralowców w laboratoriach przed zasadzeniem ich na rafach daje zbawienną nadzieję; podczas gdy naukowcy z dobrymi intencjami próbują łagodzić chorobę wyniszczającą tkanki koralowców, smarując chore miejsca mazią z dodatkiem antybiotyków; podczas gdy bakteriolodzy wciąż próbują ustalić dokładną przyczynę występowania choroby wyniszczającej tkanki koralowców, kombinacja prawdopodobnych przyczyn jest wystarczająco oczywista.

Zbyt dużo rozwoju, zbyt wiele strumieni odpadów z lądu, ze składowania odpadów, odparowywane chemikalia, które wracają do oceanu z deszczem: wszystko to odpowiada za szkody środowiskowe. To tylko jeden raport dodany do wielu obserwacji nurków z całego świata: rafy koralowe są w niebezpieczeństwie.

Również w Divernet: KATASTROFA KORALOWA: CZY NASZE RAFY DA SIĘ URATOWAĆ?, HODOWCY KORALÓW ZMIENIAJĄ KSZTAŁT PRZYSZŁOŚCI, CO MOŻESZ ZROBIĆ, ABY POMÓC RAFOM KORALOWYM, 10 SPOSOBÓW, W JAKIE TECHNOLOGIA RATUJE KORALOWCE