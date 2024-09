Dzwony Piekieł i inne specjały jaskiń na Jukatanie

PIERRE CONSTANT przebywał w Meksyku, zawsze chętny, aby zgłębić jego tajniki cenotes – zwłaszcza w czasie, gdy przynajmniej część z nich może być zagrożona. Napisał raport i zrobił wszystkie zdjęcia…

Jukatan to fascynujący kraj nie tylko ze względu na swoją kulturę, wyjątkową przyrodę i dziką przyrodę czy starożytne stanowiska archeologiczne Majów, ale również dlatego, że jest to raj dla nurków jaskiniowych.

To była moja piąta wizyta w ciągu ostatnich pięciu lat. W 2017 roku wziąłem udział w kursie jaskiniowym TDI sidemount w Playa del Carmen. W 2018 roku zanurkowałem w cenotes wokół Meridy i powrócił w następnym roku po więcej.

W 2020 roku moja jaskinia-trening został posunięty o krok dalej dzięki kursowi etapowemu w Playa i DPV trening w Tulum. Było bardziej ekscytująco, ale i trudniej – na tym poziomie nie można używać podwodnego aparatu, ponieważ do obsługi sprzętu potrzebne są obie ręce.

Elliot na głębokości w słonej wodzie Alexis Passage w Reginie

Trudno udawać, że odwiedziłeś Jukatan po jednej podróży. Otwarta woda Nurek w cenote dozwolone jest tylko nurkowanie w jaskiniach, zawsze z widocznym światłem dziennym. Wszystko w środowisku nad głową wymaga określonego nurkowania w jaskini trening następnie zaawansowana jaskinia trening, wszystko na długo przed osiągnięciem pełnego poziomu cave sidemount i tak dalej.

Większość nurków doświadcza cenotes po raz pierwszy będzie miał ograniczony dostęp i pozna klasyczne miejsca, do których nurkuje większość turystów. Z tysiącami cenotes spośród których można wybierać, zbadanie wszystkiego zajęłoby całe życie.

Najbardziej oddani, zagorzali, rezydenci nurkowie jaskiniowi będą kontynuować odkrywanie nowych cenotes od czasu do czasu lub zagłębiać się dalej w nieznane rejony istniejących systemów jaskiń.

Elliott między filarami w Tortudze

Gondwana

Przed rozpadem starożytnej Gondwany, obejmującej kontynenty Ameryki Północnej i Południowej oraz Afryki, Jukatan był tymczasowo przyłączony do tego, co pewnego dnia miało stać się Wenezuelą. Gdy 140 milionów lat temu zaczęły formować się protoatlantyckie i Zatoka Meksykańska, oderwał się i stał się izolowaną płytą.

Obracając się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i dryfując na zachód przez następne 50 milionów lat, Jukatan zderzył się z Meksykiem. Na wschodzie półwyspu pojawiła się strefa pęknięć i utworzyła się kotlina Jukatanu.

Płaskowyż Jukatanu powstał z wapienia kredowego, bez rzek powierzchniowych, ale z podglebiem, przez które przesiąka woda. Uderzenie meteorytu, które pozostawiło ogromny krater na Jukatanie i spowodowało drugie na świecie masowe wymieranie, stworzyło również rozległą sieć pęknięć pod ziemią, a przez miliony lat deszcze rozpuszczały wapień dalej, tworząc podziemne strumienie wody i leje krasowe.

Najdłuższe podziemne rzeki świata, określane mianem „systemów”, znajdują się w regionie przybrzeżnym Quintana Roo, na wschód od Jukatanu.

Max rzuca światło na zbiór filarów w Xulo

Epoki lodowcowe miały wpływ na półwysep między 150,000 20,000 a 65 XNUMX lat temu. Podczas ostatniej epoki ludzie przybyli z Azji przez most lądowy nad Cieśniną Beringa. W ekstremalnie zimnych warunkach byli oni przyciągani do życia pod ziemią. Poziom morza był o XNUMX m niższy niż obecnie.

W jaskiniach żyły prehistoryczne zwierzęta, takie jak niedźwiedzie, olbrzymie leniwce naziemne i tygrysy szablozębne, natomiast na powierzchni żyły mamuty, mastodonty i gliptodonty, a także lamy, wielbłądy i konie.

Pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, około 8,000 lat temu, poziom morza wzrósł i większość jaskiń została zalana wodą morską. Słodka woda deszczowa unosiła się na wierzch jako odrębna warstwa, tworząc niewyraźną haloklinę, w której mieszają się woda słona i słodka.

Max patrzący na stalaktyty i filary w Xulo

Znacznie później jaskinie odegrały ważną rolę w kulturze Majów. Słowo cenote pochodzi od Majów dzionot, oznaczające przepaść lub jaskinię wypełnioną wodą, symbolizującą wejście do Xibalby, podziemnego świata zmarłych, ale także żyznego miejsca, w którym powstaje życie – symbolicznej ścieżki między Ziemią a infraświatem.

Wielki Akropol, Yaxchilan

W lejach krasowych znaleziono ceramikę, a także szczątki ofiar, np. młodych dziewcząt. Cenotes czasami zapewniały miejsca pochówku dla starszych ludzi lub dygnitarzy. Obecnie Majowie uważają, cenotes z szacunkiem, jako miejsce dla duchów jaskiniowych.

Mój odświeżacz

Samolot Air France wylądował w Cancun w nocy. Załatwiłem wynajęty samochód i, z powodu deszczu na autostradzie, godzinę później dotarłem do hotelu w Playa del Carmen, kładąc się spać dobrze po północy.

Dzień przejściowy był obowiązkowy, aby przygotować sprzęt do nurkowania i kamerę podwodną. Następnego dnia miałem spotkać się z Maxem, moim przewodnikiem nurkowania jaskiniowego. Poznaliśmy się cztery lata wcześniej podczas wyprawy do Meridy.

Nurek jaskiniowy Max

Max zaczął bardzo profesjonalnie od gruntownego przeglądu mojego sprzętu, narzekając na niektóre aspekty, takie jak brak długiego węża w moim drugim regulator, obcinacz żyłki i szpule.

Nie nurkowałem w jaskiniach od dwóch lat, więc potrzebne było odświeżenie. Poczułem trochę napięcia na myśl o ponownym znalezieniu się w środowisku nad głową i wiedziałem, że muszę się w pełni skoncentrować. Kiedy nie ćwiczy się regularnie, można o czymś zapomnieć, a w tym rodzaju aktywności nie ma miejsca na błąd.

Zrobiłem 25 cenotes / jaskiń i szukałem czegoś nowego, ekscytującego i, jeśli to możliwe, „wyjątkowego”.

Nasza pierwsza podróż zabrała nas na północ do Puerto Morelos, skąd skręciliśmy na zachód na Ruta de los Cenotes. Dżungla Jukatanu jest raczej sucha, z maksymalną wysokością drzew 15 m, i jest domem dla niesamowitych ptaków i fascynujących zwierząt, takich jak jaguary i pumy, które Max lubi fotografować za pomocą kamer na podczerwień umieszczonych w odległych miejscach.

Zapote: drzewo i dzwonki

Tablica informacyjna w Zapote cenote

Zapote cenote w świetle słonecznym

Zaplanowaliśmy nurkowanie w Zapote, leju krasowym w kształcie klepsydry, który okazał się dość ciemny, gdy już byliśmy pod wodą, z trującą warstwą siarkowodoru na głębokości 30-35 m. Z niego wyłonił się jak duch pień 4,500-letniego drzewa zapote, wyrastając z 54-metrowego podłoża.

Max i odwrócone grzyby-stalaktyty w Zapote

To, co czyni Zapote wyjątkowym, to „piekielne dzwony”, czyli odwrócone, grzybopodobne stalaktyty, które zwisają ze ścian. Formacje te powstają w wodzie za pomocą mechanizmu biogeochemicznego, choć to bakterie uwięzione w warstwie siarkowodoru tworzą dzwony.

Znane jako „ekstremofile”, te bakterie rozwijają się w ekstremalnych środowiskach, przetwarzając siarkę i podnosząc pH wody, aby tworzyć unikalne formacje nad halokliną. Tak więc dzwony żyją na zewnątrz, a organizmy zasilane siarką przyczyniają się do gromadzenia wapnia.

Dzwony piekielne z bliska

Nurek wśród grzybowych stalaktytów

Dzwony wymagają środowiska o słabym oświetleniu i powstają tylko w pobliżu warstwy do 35 m. W 2020 r. pewien badacz wysunął teorię, że powstały w ten sposób z powodu pęcherzyków dwutlenku węgla unoszących się z głębin i uwięzionych przy prawie poziomym suficie.

Datowanie radiometryczne niektórych dzwonów wskazuje, że powstały one w środkowym i późnym okresie holocenu. Niektóre z tych zabawnych CO 2 - konsumujące grzyby mogą osiągnąć 1-2 m długości i 80 cm szerokości, a sąsiednie leje krasowe zawierają podobne struktury. Samo drzewo zapote pokazuje „dziecięce dzwonki”.

Pień drzewa Zapote z nurkami schodzącymi w dół

Max na przystanku bezpieczeństwa w Zapote

Kopuła Maravilla

Nieopodal znajdował się Cenote Maravilla – okrągły lej krasowy, częściowo wysadzony przez właściciela, z stromymi drewnianymi schodami prowadzącymi w dół. Po zanurzeniu się w wodzie widoczny stał się wyraźny kształt kopuły.

Nie było tam żadnych formacji skalnych wartych wzmianki, ale widoczność była świetna, a wspaniały snop popołudniowego światła przebijał się przez głębię.

Strona oferuje atmosferę dla fotografia podwodna jak również będąc trening miejsce dla freediverów. Temperatura wody wynosiła 25°C.

Szkolenie freediverów w Maravilla

Skamieniałość małża na ścianie, Maravilla

Przez następne kilka dni kierowaliśmy się na południe, w pobliże Dos Ojos i systemu Sac Actun. To było ustanowiony w 2018 jako najdłuższy znany na świecie system podwodnych jaskiń, łączący 187 cenotes i ma oszałamiającą długość 365 km.

W marcu 2008 r. trzech członków Proyecto Espeleogico de Tulum zbadało dół Hoyo Negro i znalazło szczątki mastodonta na głębokości 60 m. Na głębokości 43 m czaszka i kości nastoletniej kobiety Majów, paleo-Amerykanki, obecnie nazywanej Naia, zostały datowane na 12–13,000 XNUMX lat.

Platforma do Tak Be Ha cenote

Tajemna woda

W Cenote Tak Be Ha (Secret Water) nasze zbiorniki zostały przeniesione liną przez otwór kominowy w suficie do poziomu wody. Strome kamienne schody umożliwiały zejście do dużej, szerokiej komnaty z mnóstwem dekoracji i sztucznego światła.

Wędrówka przez stalagmity w Tak Be Ha

Kolumny w Tak Be Ha

Tablica ostrzegawcza, Tak Be Ha

Pod sufitem stalaktytów i heliktytów Tak Be Ha

Dalej, 8-kilometrowa dziurawa droga gruntowa prowadziła przez las do stanowiska Concha, na wpół zapadniętego lejowatego zapadliska, z którego korzenie wyrastały niczym macki pełzającego pnia. ośmiornica.Wrażenie przebywania w dżungli było przytłaczające.

Filary i stalaktyty w Concha

Pod heliktytami w Concha

Max wjeżdża do tunelu w Concha

Nurkowie jaskiniowi wychodzący z nurkowania w cenote Concha

Dostęp do wody był bardzo płytki, po białym piasku. Na zewnątrz jaskini były wysokie, liściaste drzewa i piękne ptaki motmot przelatywały obok. Przekradając się przez wąską bramę w wapieniu, natychmiast zeszliśmy na głębokość 14 m, gdzie mogliśmy kontynuować nurkowanie. Widoczność była gin-czysta.

Na pierwszym skrzyżowaniu w kształcie litery T podążyliśmy linią w lewo, meandrując przez różne komnaty z kolumnami, stalagmitami, stalaktytami i heliktytami zwisającymi z dachu niczym rzutki.

Po 30 minutach, gdy moje wskaźniki wskazywały 140 barów, Max wskazał na nawis nad dnem jaskini. Ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem cały szkielet olbrzymiego leniwca naziemnego, Oviceps Xibalba, leżącego w miejscu, w którym zmarł ponad 10,000 XNUMX lat temu, podczas ostatniej epoki lodowcowej.

Szkielet olbrzymiego leniwca naziemnego w Concha

Leniwiec olbrzymi (Museo de la Prehistoria)

W drodze powrotnej Max odciągnął mnie na bok do małej komnaty. Mała tabliczka z numerem „285” oznaczała kości małego gomfotera, żmijowiec tropikalny, imponujący mastodont z prostymi, skierowanymi do przodu kłami.

Podążając wąską ścieżką przez dżunglę z powrotem do samochodu, trzymając czołg na ramieniu, zauważyłem ze zdumieniem małego węża, zwiniętego zgrabnie na skale. Szybko wróciłem, żeby zrobić mu zdjęcie.

„Bądź bardzo ostrożny, to jest nauyaca!„ostrzegł przechodzący obok meksykański nurek jaskiniowy. Ostateczna żmija Pospolity sromotnik jest bardzo jadowitym wężem, znanym również jako fer-de-lance który może pluć jadem na odległość do 2 m. „Mój przyjaciel został ugryziony i przez cztery dni przebywał na intensywnej terapii…”.

Największa żmija grzechotnika odpoczywająca na skale w Concha

Nie byłem dalej niż 50 cm, kiedy robiłem zdjęcie. Niedługo potem Max natknął się na włochatą tarantulę z Jukatanu, Brachypelma epicureanum, na leśnym dnie. Czarny z czerwonym brzuchem, szybko ukrył się w swojej norze.

Tanina spektakularna

Czwartego dnia nurkowania jaskiniowego Max zabrał mnie do jednego ze swoich ulubionych miejsc, 20 km od Tulum i 8 km w głąb lądu. Inny tarantula powitał nas na parkingu, gdy przygotowywaliśmy sprzęt i zbiorniki, a podczas 50-metrowego spaceru do Koi cenote 60-centymetrowy zmienny wąż koralowy z południowego Jukatanu, Mikrus apiatus, pełznął po leśnym poszyciu.

Włochaty ptasznik przybywa, żeby przyjrzeć się koi

Ciemnoczerwony z czarnymi pasami otoczonymi wąskimi żółtymi pasami, był przepięknym stworzeniem, raczej nieśmiałym, ale jadowitym.

Zardzewiałe żelazne schody wiły się w dół do cenotemały otwór, prosto do lustra wody. Bloki cementowe pomogły przy układaniu zbiorników w płytkiej wodzie. Była szeroka kopuła, niski sufit ze stalaktytami i kilkoma nietoperzami – podłoga była zrobiona z czarnego, lotnego guana nietoperzy, a ściany z białego wapienia.

Podwójne załamanie światła u Koi cenote

Na głębokości 10-14m Max zaprowadził mnie pod wodę do Xuxi cenote. „Pokażę ci coś wyjątkowego” – powiedział, a ja teraz byłem zachwycony tym widokiem.

Max z bliska na tle taniny w cenote Xuxi

W porze deszczowej obecność gleby i liści powoduje, że dużo garbników wsiąka w wodę pod powierzchnią. To przekłada się na zapierające dech w piersiach czerwienie, pomarańcze, żółcie i zielenie w toni wodnej – apokaliptyczna wizja. Zapuszczaliśmy się dalej w różne komory.

Po pikniku tacos, wróciliśmy do Koi, ale tym razem skoczyliśmy w lewo, a potem w prawo do niewyraźnego stosu kości słoniowych, do którego dotarliśmy po 30 minutach pływania. Małe białe szyszki INAH (Instituto Nacional de Antropologia y Historia) zostały umieszczone jako wskaźniki do badań naukowych.

Oznaczenia wskazują na skamieniałe kości słonia

Dalej do Xulo

Na południe od Tulum, tuż przed Muyil, znajduje się Uku Cuzam, zwane również Xulo na cześć lokalnego właściciela Majów. Pierwotnie zbadane przez Alvaro Roldana w 2013 r., obecnie połączone z Systema Caterpillar i położone poniżej niego. „Pięciogwiazdkowy cenote!”, wykrzyknął Max.

Schody w dół do Xulo cenote

Starszy mężczyzna o imieniu Emilio był opiekunem tego miejsca, wraz ze swoimi dwoma psami. Po zapłaceniu 300 peso opłaty za wstęp (11.60 £) zeszliśmy po schodach do nisko położonego cenote. Stolik wodny był w ciemności i musiałem włączyć światło na kasku, żeby go rozstawić.

Bardzo szybko linia opadła do 10 m i pojawiły się bogato zdobione komnaty z imponującymi kolumnami, deszczami stalaktytów, stalagmitami w kształcie palców lub żyrandoli oraz ścianami draperii i heliktytów.

Zaklęcie trwało krótko. Max nagle skoczył w prawo, w korytarz ograniczeń pod niskim sufitem. Odwrócenie się było nie do pomyślenia, a ja musiałem ustawić kamerę z rozłożonymi ramionami lampy błyskowej na boki, aby móc iść do przodu. Było to dość niewygodne.

W końcu dogoniliśmy główną linię biegnącą przez boczny tunel. Kolejny skok i stamtąd wróciliśmy do bazy, w 56-minutowym nurkowaniu. Stroboskopy przestały działać prawidłowo i podejrzewałem, że baterie są słabe. Postanowiłem zostawić kamerę na następne nurkowanie.

Okazało się to mądrą decyzją, ponieważ mój przewodnik nurkowy wykonał skok w lewo, po trzecim zestawie podwójnych strzałek, i poprowadził mnie przez ograniczenia i bardzo wąskie przejścia pod dachem, wijąc się bokiem bez przerwy. Dał mi nawet sygnał, żebym się zatrzymał w kluczowych momentach, żeby mógł nagrać mnie swoim GoPro.

Max wyłaniający się z jaskini w Xulo

Po 67 minutach, zadowolony z mojego występu i pływalności, Max uścisnął mi dłoń i wyszedł.

Emilio siedział spokojnie przed swoją drewnianą chatą i czekał na nas z Caguama, litrowa butelka piwa, jego psy odpoczywające płasko na ziemi. Para tukanów przeleciała nad nami, wylądowała na gałęzi, żeby na nas zerknąć i odleciała, gdy tylko chwyciłem aparat.

Emilio delektuje się piwem przed swoim domem w Chulo

Przejście Alexisa

Przez następne trzy noce bazowałem w Tulum, a mój ostatni dzień nurkowania był z Elliotem i miejscem Cenote Regina. Pierwotnie zbadane w 2004 r. przez Robbiego Schmittnera, obecnie połączone z Sistema Ox Bel Ha (przez Mayan Blue), ale słabo znane, poza tymi, którzy mieli szczęście!

Do głównego tunelu pod dachem stalaktytów w Reginie

Duży basen z drewnianą platformą otoczony był palmami. Mroczny otwór wejściowy zaczynał się w zwężeniu, a następnie otwierał się na dość ciemną jaskinię z szerokim tunelem. Plan był T-lewo, T-lewo, aż zanurzyliśmy się głęboko w kanion na głębokości 25 m.

Nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, rozświetliło się w Alexis Passage, podziemnym korycie rzeki w bieli i błękicie, gdzie występuje haloklina, i wszystko było rozmazane przez 30 sekund. To było hipnotyzujące środowisko – ale nadszedł już czas, abym się odwrócił.

Jasnoniebieski tunel do przodu

Filary i stalagmity, Regina

Na kolejne nurkowanie plan działania był następujący: T-prawo, T-lewo i T-prawo. Ponownie zeszliśmy do głębokiego przejścia słonej wody na głębokość ponad 18 m.

Gdy patrzyłem na Elliota znikającego w mgiełce halokliny, moje prawe ucho zaczęło boleć pod naciskiem i zdałem sobie sprawę, że nie mogę wejść głębiej, nie ryzykując poważnych kłopotów. To mogło stać się koszmarem w ciągu kilku sekund.

Machałem gorączkowo światłem do Elliota, aż zrozumiał mój sygnał jako odwołanie nurkowania. Lepiej dmuchać na zimne.

Pierre Constant po nurkowaniu w Concha cenote

Pociąg Majów We wrześniu 2018 r. prezydent-elekt Meksyku Andres Manuel López Obrador ogłosił projekt „Mayan Train” o długości 1,525 km wokół półwyspu Jukatan. Będący własnością meksykańskich sił zbrojnych, miałby łączyć w pętli miasta Palenque, Escarcega, Merida, Cancun, Tulum i Bacalar. Referendum w miastach wykazało, że 92% ludzi jest za, po tym jak obiecano im rozwój turystyki i inne korzyści, a 321 miliardów pesos (około 16 miliardów dolarów amerykańskich) miało pochodzić głównie z regionalnego podatku turystycznego. Budowa rozpoczęła się w czerwcu 2020 r. i miała zostać ukończona w tym roku, Aktywiści zajmujący się ochroną środowiska i prawami rdzennej ludności sprzeciwili się budowie nowych szlaków przez dżunglę i przewidywali katastrofę ekologiczną. W miarę postępu projektu twierdzili, że dżungla jest wycinana bez przeprowadzenia żadnych badań środowiskowych. Jednak w listopadzie 2021 r. Departament Spraw Wewnętrznych zwolnił Mayan Train i inne projekty infrastrukturalne z przeglądu środowiskowego. W styczniu 2021 r. podczas wykopalisk ekipy odkryły ponad 8,000 starożytnych artefaktów i budowli. Społeczność nurków jaskiniowych przewidywała, że ​​projekt ten doprowadzi do zawalenia się wielu cenotes i jaskiń, i niestety mówi się, że stało się to już co najmniej w 100 punktach. W Quintana Roo, gdzie wybuchły protesty przeciwko pracom, 1,800 km jaskiń i podziemnych rzek przepływa przez tysiące cenotes które zostaną zakłócone przez Pociąg Majów. Dzikie zwierzęta, takie jak jaguary, pumy, małpy pająkowate, oceloty, aguti i ptaki piją z cenotes Jednak wodonośnik Majów jest obecnie narażony na duże ryzyko zanieczyszczenia. Pierwotne plany zakładały lokomotywy elektryczne ciągnące pociągi, chociaż rząd później ogłosił przejście na olej napędowy w celu obniżenia kosztów. W 2020 r. ogłoszono, że połowa trasy Merida-Cancun-Chetumal nadal będzie zelektryfikowana. Jednak negatywne aspekty projektu zostały najwyraźniej starannie ukryte przed opinią publiczną, a prezydent Meksyku AMLO jest zdecydowany ukończyć prace przed końcem swojej kadencji. W drodze do różnych cenotes Widziałem szerokie autostrady zniszczenia przecinające dżunglę Jukatanu – a skala wylesiania wydaje się przerażająca.

Również w Divernet: ZANURZAJĄC SIĘ W UWODZĄCYM ŚWIECIE MEKSYKU, Nurkowie zlokalizowali najstarszą amerykańską kopalnię ochry, Nurkowie znajdują wymarłe ssaki w czarnej dziurze, BĄDŹ MISTRZEM! – FORMACJE CENOTES