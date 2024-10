Jak znaleźliśmy nowe stworzenie na Kajmanach

Znani brytyjscy nurkowie i pisarze-fotografowie LAWSON WOOD i LISA COLLINS natrafili na coś nieoczekiwanego podczas wspólnej pracy nad ilustracją nowej książki. Lawson wyjaśnia

Mieszkając przez wiele lat na Cayman Brac, zanim później wróciłem do Szkocji i napisałem kilka książek o Kajmanach, zostałem poproszony przez Bloomsbury Publishing o napisanie i zilustrowanie fotografią nowej książki: Przewodnik po identyfikacji życia morskiego na Karaibach, Florydzie, Wyspach Zatoki i zachodnim Atlantyku.

Była to trzecia z serii książeczek identyfikacyjnych, jakie wykonałem dla firmy, obejmująca tereny aż po Bermudy i Barbados (pierwsza dotyczyła Morza Śródziemnego, a druga Morza Północnego i kanału La Manche).

Nowa książka identyfikacyjna zwierząt morskich w przygotowaniu

Wydawało się, że to trudne zadanie, ale z pobytu na Kajmanach wiedziałem, że stanowią one doskonałą bazę wypadową do zwiedzania reszty Karaibów.

Opublikowałem już przewodniki po nurkowaniu na Bermudach, Trynidadzie i Tobago, Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych i Brytyjskich, Cozumel, Jukatanie i Bahamach, a przy okazji zgromadziłem ogromną ilość materiału fotograficznego na temat ryb kostnoszkieletowych, rekinów i płaszczek, traw morskich, alg i bezkręgowców – skorupiaków, szkarłupni, mięczaków, gąbek i robaków.

Moja bardzo dobra przyjaciółka, prof. Mary Wicksten z Texas A&M University, już wcześniej pomagała mi w identyfikacji dziwnych skorupiaków, więc naturalnym było, że ponownie zwrócę się o pomoc do jej wiedzy, aby moja nowa książka była jak najbardziej kompleksowa.

Zadzwoniłam też do innej dobrej przyjaciółki, Lisy Collins z Capture Cayman, żeby zapytać, czy ma jakieś zdjęcia zwierząt, co do których nie jest pewna. W rzeczywistości poprosiłam ją o zdjęcia jakichś dziwnych rzeczy!

Lisa zrobiła wszystko, co mogła, i pomimo napiętego grafiku pracy udało jej się wysłać mi zadziwiająco różnorodne ryby i bezkręgowce, z których wielu nigdy wcześniej nie widziałem.

Kolejne zdjęcie Lisy Collins przedstawiające niezidentyfikowaną „krewetkę”

Jej wybór obejmował blenny szczupakowe, maskową wioskę, kilka rodzajów Elisia ślimaki morskie, krewetki, ślimaki morskie – a także jedno bardzo ciekawe stworzenie, które przypominało krewetkę i najwyraźniej należało do rodziny skorupiaków.

Pomylono z krewetką

Zdjęcie Lisy zostało należycie wysłane do prof. Wickstena, który był w stanie zidentyfikować stworzenie. Była również bardzo podekscytowana, gdy odkryła, że ​​gatunek ten nigdy wcześniej nie został sfotografowany ani zarejestrowany na Karaibach, a co dopiero na Kajmanach.

Fakt, że pierwotnie mylono go z krewetką, nie był zaskakujący, ponieważ wyglądem bardzo przypomina krewetkę, choć można zauważyć, że największy szczypiec (cheliped) ma na końcu wyraźny haczyk.

Profesor Wicksten przeprowadziła dalsze badania i odkryła, że ​​jeden z jej kolegów niedawno zarejestrował ten gatunek na Kubie.

Istnieją dwa inne gatunki w tym samym Pagurotanais grupa rodzinna: P. bouryi i P gitara, chociaż wcześniej były rejestrowane tylko w północno-zachodnim Atlantyku. Są bardzo podobne kształtem do stworzenia znalezionego przez Lisę na Kajmanach, więc mogło być ryzyko błędnej identyfikacji, ale prof. Wicksten powiedział, że zidentyfikowano je głównie po pazurze.

Nie było jednak żadnych karaibskich zapisów na jego temat, więc to, co Lisa sfotografowała, było nowym gatunkiem, jeśli chodzi o Wyspy Kajmańskie. Stworzenie zostało pozytywnie zidentyfikowane jako rurkowaty równonóg, Pagurotanais largoensis.

Bliższy widok Pagurotanais largoensis

Agresywna natura

Ten morski równonóg był dotychczas notowany wyłącznie na północno-wschodnim Pacyfiku, a następnie został znaleziony wzdłuż wybrzeża Florydy, gdzie zamieszkuje stare rurki rurkoczułkowców i małe muszle ślimaków.

Wiedza na temat tego gatunku była bardzo niewielka, a zdjęcie Lisy stanowiło wystarczający dowód potwierdzający naukowym doniesieniom o jego występowaniu w wodach wokół Kajmanów.

Natknęła się na te maleńkie zwierzęta, szukając nagoskrzelnych wśród liści alg, które często można znaleźć w piaszczystych łachach miejsc nurkowych wokół Kajmanów. Zauważyła również ich agresywną naturę, ponieważ walczyły ze sobą i obficie żerowały.

Fotografowanie ich okazało się problematyczne, ponieważ poruszały się tak szybko i były tak małe. Lisa myślała, że ​​to gatunek krewetki i była zdumiona, gdy dowiedziała się, że to równonogi, które wcześniej nie były opisane w wodach Kajmanów.

Dla każdego nurka zainteresowanego znalezieniem tych stworzeń, Lisa jest dostępna jako przewodnik po nurkowaniu z brzegu, aby pokazać, gdzie one są. Jako fotografia podwodna instruktor, może również pomóc Ci je sfotografować. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Zdobycie Kajmanów.

