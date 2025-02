Wraki statków na południu Morza Corteza

Ten zbiornik wodny na meksykańskim wybrzeżu Pacyfiku kojarzy się ze spektakularnym życiem morskim, ale jego wraki nie powinny być pomijane, twierdzą MICHAEL SALVAREZZA i CHRISTOPHER P WEAVER. Chociaż wiele z nich zostało celowo zatopionych jako sztuczne rafy, nie oznacza to, że nie cieszyły się one znakomitą karierą, często sięgającą czasów II wojny światowej

Morze Corteza, czasami nazywane Zatoką Corteza California, jest ulubionym miejscem nurków. Jest domem dla ciekawskich lwów morskich, migrujących wielorybów, ławic rekinów młotów, wirujących kul ryb i palety życia morskiego tak intrygującego, że Jacques Cousteau nazwał jego wody „akwarium świata”.

Jest tu wiele możliwości nurkowania zarówno lądowego, jak i stacjonarnego. Nurkowie wypływający z południowego miasta Cabo San Lucas mogą cieszyć się wspaniałymi nurkowaniami w okolicy i wrócić na lunch lub zapuścić się dalej na morze do legendarnych Gordo Banks.

Kolorowe skaliste zbocze

Tam bogata w składniki odżywcze woda przepływa przez szereg gór podmorskich i przyciąga olśniewające ławice rekinów, płaszczek, tuńczyków, wahoo i marlinów.

W La Paz nurkowie i osoby pływające z rurką mają okazję spotkać rekiny wielorybie, a w Park Narodowy Cabo Pulmo, żarłacze tępogłowe są zdobyczą nurków. Ostatnio napotkano stada orek i niektórzy mieszkańcy łodzi mieszkalnych orientują swoje przygody w nadziei na spotkanie tych prawdziwych drapieżników szczytowych.

Morze Corteza ma zazwyczaj skaliste dno

W ramach wyprawy eksploracyjnej na wody południowego Morza Corteza opuściliśmy Cabo San Lucas i udaliśmy się na północ na pokładzie statku mieszkalnego Nautilus Adventures Odważna dama.

Jaskrawoczerwony kardynałek ukryty w skalistym gruzie

Ryby wykorzystują wraki zatopionych statków jako schronienie

Większość żeglownych akwenów skrywa pod powierzchnią tajemnice statków, a Morze Corteza nie jest wyjątkiem. Podczas gdy większość odwiedzających jest zafascynowana życiem morskim w tym rejonie, chcieliśmy zbadać te zatopione relikty i poznać ich historie.

C-54

Pierwszym z nich był wrak znany jako C-54 Augustin Melgar, stary trałowiec, który zatonął w 2000 roku na południe od miejsca o nazwie Puerto Escondido. Ma 56 m długości i 11 m szerokości, jest to jedno z najmniej znanych i najbardziej niedocenianych nurkowań wrakowych w Morzu Corteza.

Mike Salvarezza bada C-54

Statek zbudowano w Tampie na Florydzie w 1944 roku i zwodowano pod mało romantyczną nazwą USS Urządzenie (AM-220). Po początkowym przydziale do Strefy Kanału Panamskiego przeniosła się do Pearl Harbor, aby eskortować inne statki i konwoje.

Zamaskowany C-54 w Tampie, lipiec 1944 r. (Archiwum Narodowe / John H Costello przez navsource.org)

Pod koniec 1944 roku patrolowała wody wokół Palau w Mikronezji, po czym powróciła do obowiązków eskortowych w takich miejscach na Pacyfiku, jak Kossol Roads, Manus, Ulithi, Guam, Saipan, Filipiny, a na końcu na wyspie Okinawa, gdzie eskortowała kilka statków transportowych i szturmowych.

W dniu 6 kwietnia 1945 r. o godz. AM-220 został wezwany na pomoc okrętowi wojennemu USS Mullany, który został trafiony w japońskich atakach kamikaze i uratował 16 rozbitków. Nadal usuwał miny na Dalekim Wschodzie i wspierał operację 3. Floty USA przeciwko Japonii. Statek został odznaczony trzema gwiazdkami bojowymi za służbę w II wojnie światowej.

USS Device (AM-220), lepiej znany jako C-54 (Archiwum Narodowe / John H Costello za pośrednictwem navsource.org)

W 1950 roku została ponownie przyjęta do służby jako trening statek, pływający po wschodnim wybrzeżu USA, Kanadzie i Karaibach, zanim stał się MSF-220 w 1955 i 1962 roku została sprzedana rządowi Meksyku. Jej historia na powierzchni zakończyła się dopiero w 2000 roku, kiedy została celowo zatopiona, aby stworzyć sztuczną rafę w Parku Narodowym Zatoki Loreto.

Ten przedział na pokładzie C-54 prowadzi pod pokład

Dziś jako C-54 wrak jest świetnym miejscem do nurkowania dla eksploratorów wraków. Zawsze rozmyślamy o historii statku, gdy przepływamy przez jego upiorne szczątki lub dotykamy metalu jego nadbudówki, ponieważ każdy ma swoją historię. C-54W tym przypadku, gdy płyniemy przez długie, ciche korytarze, na myśl przychodzą nam straszliwe walki II wojny światowej.

Małe ryby rafowe mają swój dom wewnątrz samolotu C-54

Ryby jastrzębie koralowe często siadają na końcach koralowców

Wrak leży pionowo na głębokości 21 m i jest pokryty roślinnością morską. Jego strukturę zdobią błyszczące żółte gorgonie i czerwone inkrustowane gąbki, a różne ryby wykorzystują statek jako schronienie.

Ponieważ statek został dobrze przygotowany przed zatonięciem, penetracja jest łatwa, z wieloma przepłynięciami i łatwymi wyjściami widocznymi podczas nurkowania, co sprawia, że ​​jest to idealne wprowadzenie do wraków południowej części Morza Corteza.

Fang Ming

Mureny zielone występują w Morzu Corteza

W pobliżu góry podmorskiej El Bajo, Fang Ming ma mroczniejszą spuściznę. Ten chiński statek rybacki został przejęty przez meksykańskie władze 18 kwietnia 1995 r. za próbę przemytu pracowników migrujących do USA. Znaleziono 88 mężczyzn i siedem kobiet przetrzymywanych w zamkniętej przestrzeni na pokładzie.

Nurek eksploruje Fang Ming

Po czterech latach rząd uznał, że przejęty statek nie jest mu już potrzebny i 18 listopada 1999 r. zatopił 56-metrowy Fang Ming w pobliżu Isla Ballena, jako pierwsza sztuczna rafa koralowa w Ameryce Łacińskiej.

To popularne miejsce do nurkowania znajduje się na zachodnim wybrzeżu wyspy Espíritu Santo, przed El Corralito na głębokości 23 m. Żyje tu mnóstwo życia morskiego, w tym duże zielone żółwie, które zdają się cieszyć spokojnym odpoczynkiem na pokładach.

Nurkowie eksplorują górę podwodną El Bajo

Podczas nurkowania doświadczyliśmy termokliny na głębokości około 18 m, gdzie temperatura wody spadła z 24 do 21°C, poniżej której woda była znacznie mętniejsza. Dodało to tajemniczości wrakowi statku, który kiedyś służył do przemytu ludzi.

C-59

Innym zatopionym sekretem południowego Morza Corteza jest to, co zwykle nazywa się C-59 wrak, choć w rzeczywistości jest to USS Dyplom (AM221), trałowiec klasy Admiral, który został odznaczony trzema gwiazdkami bojowymi za służbę w czasie II wojny światowej na Pacyfiku.

USS Diploma (AM221) alias C-59 (Carlos Pizano przez navsource.org)

W 1962 roku została sprzedana Marynarce Wojennej Meksyku i przemianowana na ARM DM-17 a następnie w 1994 r. ARM Kadet Francisco Marquez (C-59). W 2004 roku była przestarzała i zatopiona jako sztuczna rafa w pobliżu La Paz.

Wrak leży na lewej burcie, w wodzie o głębokości od 21 do 9 m. To kolejny przykład statku, który był świadkiem zaciekłych walk, a teraz leży pod falami Morza Corteza.

Podobnie jak w przypadku innych celowo zatopionych statków, duże wycięcia umożliwiają łatwą penetrację. Podczas nurkowania późnym popołudniem byliśmy zajęci eksploracją wnętrza, gdy duży California Lew morski przeleciał przez wrak, nurkując głęboko w ładowniach, a następnie wystrzeliwując z równie dużą prędkością.

Samce lwów morskich będą stanowić wyzwanie dla nurków, którzy podpłyną zbyt blisko samic

Widok tego morskiego ssaka badającego wrak wywołał uśmiechy na naszych twarzach. Gdybyśmy tylko potrafili rzucać się tak zręcznie jak lew morski!

W środku rdzewiejący kadłub C-59 jest ponury i mulisty, ciemność tworzy ponury nastrój dla nurków. Zatrzymujemy się na chwilę, aby zastanowić się, jak ten statek był kiedyś częścią wysiłku na rzecz pokonania zła.

Salvatierra

97m Salvatierra zbudowano podczas II wojny światowej jako prom do przewozu pracowników stoczni przez zatokę Chesapeake do Newport News w Wirginii. Nigdy nie brał udziału w walkach, ale każdy wkład w wysiłek wojenny, duży lub mały, był konieczny.

Śmigło Salvatierra

Po wojnie statek został sprzedany na aukcji, biorąc pod uwagę Salvatierra i pływał pod meksykańską banderą, jako prom płynący między La Paz i Topolobampo (w pobliżu Los Mochis w stanie Sinaloa).

W czerwcu 1976 r Salvatierra zatonęła po uderzeniu w rafę Suwanee w ciemnościach nocy. Ponieważ przewoziła łatwopalny ładunek benzyny, paliwa lotniczego, butanu i oleju napędowego, na pokładzie nie było pasażerów.

Zatonęła na głębokości 18 m, ale kilka miesięcy później, 30 września, nad La Paz przeszedł huragan Liza, którego prędkość wiatru osiągnęła 120 mil na godzinę i była na tyle silna, że ​​przewróciła statek. Salvatierra na dno, a działanie fal zrywało całą obudowę z pokładu. Poobijany i poobijany, nadal jest świetnym miejscem do nurkowania wrakowego.

Zniszczone szczątki opowiadają historię zatonięcia statku Salvatierra i następującego po nim huraganu

Eksplorowaliśmy ten ciemny i mroczny wrak statku. Płynąc wzdłuż poskręcanego kadłuba, mogliśmy zobaczyć opony, części ciężarówek, beczki i kontenery. W kierunku rufy śruba jest pokryta roślinnością morską. Salvatierra, ze złamanym kręgosłupem i podziurawionymi i rozerwanymi metalowymi bokami, przybiera bolesną pozę.

Wewnątrz wraku Salvatierry znajdują się beczki i różne szczątki

Maszyny wewnątrz Salvatierra

Wnikając do środka i płynąc przez ciemne korytarze, cofamy się do tego pamiętnego dnia, kiedy statek został śmiertelnie ranny przez pobliską rafę. To nie jest wrak, który został „przygotowany” dla nurków, więc muszą oni zachować ostrożność podczas nawigacji przez wnętrze.

Wynurzyliśmy się i zobaczyliśmy olbrzymią południową płaszczkę, mierzącą z łatwością 3 metry od nosa do ogona, a także skorpeny i terytorialnych sierżantów-majorów, którzy żarliwie bronili swoich mas jaj. Salvatierra, obecnie tętniąca życiem rafa koralowa, przeżywała swój ostatni akt bycia ostoją życia morskiego.

Duża południowa płaszczka ukrywająca się w piasku

Odwiedzając Sea of ​​Cortez, koniecznie ciesz się spektaklem życia morskiego, ale nie przegap wraków statków znajdujących się poniżej – ich historie można poznać, doświadczyć i dzielić się nimi.

