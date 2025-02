W domu – rafa domowa Wakatobi

Co dokładnie sprawia, że ​​rafa domowa Wakatobi jest warta wielu wyróżnień?

Jest to połączenie czynników obejmujących łatwy dostęp, stan siedlisk, różnorodność ekosystemów, bogactwo unikalnego życia morskiego i sam rozmiar obszaru.

Na Wakatobi's House Reef znajdziesz różne rodzaje kart pustelników. Zamiast używać wyrzuconej muszli ślimaka jako domu, pustelniki koralowe (rodzaj Paguritta) faktycznie żyją w maleńkiej dziurze w koralu. Potrzeba bystrego oka, aby dostrzec jednego z nich, ponieważ rzadko są większe od pestki słonecznika.

W związku z tym goście spędzają całe dnie aż do nocy na nurkowaniu z brzegu przed kurortem, a wielu powraca tu rok po roku, aby powtórzyć to doświadczenie.

Plac zabaw na płytkiej wodzie

Między plażą a głęboką wodą rozciąga się rozległy odcinek płycizn wypełnionych trawiastymi łachami, piaszczystymi ławicami, kolorowymi stanowiskami miękkich koralowców i rozproszonymi formacjami twardych koralowców, wszystkie niezwykle zdrowe i miejscami dość gęste. To coś, czego nie spodziewałbyś się tak blisko kurortu. To o wiele więcej niż przepłynięcie między brzegiem a rafą, ten obszar to doskonałe miejsce na obfitość życia morskiego, w tym żabnice, szkaradnice, ozdobne, wytrzymałe i halimeda ghost fish, mureny, płaszczki niebieskoplamiste, różnorodne głowonogi (ośmiornica, kalmary, mątwy), szczęki, pary krewetek i babek, mnóstwo ślimaków nagoskrzelnych, mątwy, płaszczki szybujące w określonych porach roku i nie tylko.

Snorkeling na płyciźnie rafy koralowej.

Płytkie głębiny tego obszaru rafy House Reef pozwalają na zalanie dna morskiego dużą ilością światła słonecznego, odsłaniając jasne kolory, które zostałyby utracone na większych głębokościach. To obfite źródło światła otoczenia w połączeniu z dużą liczbą obiektów zapewnia fotografom idealne podwodne studio. Płycizny są również szczególnie atrakcyjne dla osób nurkujących z rurką, którzy mogą z bliska przyjrzeć się dnu morskiemu, nie oddalając się od brzegu.

Nurkowanie na krawędzi

Molo Wakatobi rozciąga się aż do krawędzi urwiska House Reef.

Około 70 metrów (80 jardów) od plaży kontury House Reef gwałtownie odchodzą od płytkiej wody. Oszałamiająca ściana rozciąga się na północ i południe od końca molo Wakatobi. Tutaj grzbiet rafy zaczyna się zaledwie dwa metry od powierzchni i opada na głębokość ponad 70 metrów. Ta dramatyczna topografia stwarza doskonałe możliwości dla wielopoziomowych profili nurkowych. Ten podwodny wał jest usiany nawisami i szczelinami. Bogata gama gąbek oraz twardych i miękkich koralowców stanowi schronienie dla zróżnicowanej populacji bezkręgowców i ryb, a mieszanina gatunków zmienia się wraz ze wzrostem głębokości.

Miejsce, w którym płycizna spotyka się ze spadkiem na rafie koralowej Wakatobi.

Przejrzystość wody w zakresie ponad 30 metrów pozwala na przedostanie się dużej ilości światła z otoczenia do głębi, zwiększając wizualny dramatyzm ścian i podciętych zboczy. Ten zróżnicowany krajobraz zapewnia nieograniczone możliwości polowania na stworzenia wśród koralowców i ukrytych w cieniu ostoi, które przecinają zbocza. Nurkowie mogą podążać za swoimi zainteresowaniami na wybraną głębokość, a następnie powoli wracać na powierzchnię, tworząc profile, które pozwalają na dłuższe czasy denne i kończą się przystankami bezpieczeństwa wśród tętniących życiem formacji koralowych. Żółwie zielone i szylkretowe są powszechnie widywane, gdy pływają po brzegu wody lub odpoczywają pod nawisami na ścianach.

W pobliżu molo

Życie morskie pod molo Wakatobi House Reef.

Falochron w Wakatobi rozciąga się do zewnętrznej krawędzi rafy koralowej, zapewniając nurkom, którzy nie mają ochoty płynąć z brzegu, wygodny dostęp do spadku. Falochron sam w sobie jest również godnym uwagi miejscem do nurkowania. Podtrzymujące pale falochronu tworzą schronienie i cień, w którym gromadzą się duże ławice ryb. Bliższe spojrzenie ujawnia bogactwo obiektów makro. Duże betonowe kolumny i belki falochronu są domem dla różnych krewetek, krabów i ryb krokodylowych, a okolica słynie z licznych kolonii ukwiałów i towarzyszących im błazenków i garbikowatych. Ponad pół tuzina gatunków tych fotogenicznych małych rybek można znaleźć wśród macek ich żywiciela, co zapewnia łatwe okazje do wykonania jednego z najbardziej kultowych podwodnych obrazów.

Tę parę skorpionów białolistnych znaleziono tuż u podstawy molo Wakatobi.

Bardziej egzotyczne stworzenia czają się również pod i wokół molo, w tym skorpiony liściaste, iglice widma, mątwy często w parach, a dla tych, którzy mają bystre oko, Pegaz Seamoth. Pływanie na płyciznę może również zaowocować spotkaniem z zamieszkującymi je kraitami pasiastymi, które preferują to miejsce do polowań.

Taksówki i dryfy

Płetwonurek płynący po ścianie napotyka duży koralowiec wiśniowy na rafie House

Molo jest jedynie centralnym punktem rafy House Reef, która rozciąga się na inne wymienione miejsca do nurkowania na północ i południe od kurortu. Ten rozległy obszar raf i płycizn zapewnia niemal nieograniczone możliwości eksploracji. Aby pomóc nurkom dotrzeć do bardziej odległych części rafy, Wakatobi utrzymuje flotę taksówek, które odprowadzają prąd z molo. W zależności od tego, w którą stronę płynie woda, taksówki wyrzucą nurków daleko na północ lub południe od kurortu na dłuższe nurkowanie w dryfie, które zakończy się przy schodach na molo. Te łodzie o długości od 5 do 7 metrów są napędzane elektrycznie, co zapewnia minimalny wpływ na środowisko i mogą wygodnie przewozić pięciu nurków lub snorkelerów w wybrane miejsce. Taksówki kursują codziennie od świtu do zmierzchu, a goście mogą zarezerwować przejazd lub po prostu zapytać w centrum nurkowym i poczekać na następną dostępną łódź. Zapewnia to oszałamiający dryf wzdłuż rafy z powrotem do molo. Sprawdź w centrum nurkowym zmiany pływów.

Rafa Domowa Wakatobi może dostarczyć bardzo rzadkich znalezisk, takich jak babka biała (Lotilia graciliosa) wraz ze współlokatorką krewetką Alpheus (Alpheus rubromaculatus).

Aby dryf trwał dłużej niż 90 minut, nurkowie mogą zamówić w centrum nurkowym butle o dużej pojemności, aby zapewnić wystarczającą ilość gazu. Dryfy te są również ulubionym miejscem nurków na rebreatherach, którzy mogą przedłużyć nurkowania do wielogodzinnych wycieczek. Aktualny rekord nurkowania na rebreatherach na House Reef wynosi ponad sześć godzin!

Ciemna strona domu

Rafa House jest dostępna dla gości Wakatobi w dzień i w nocy. Dla niektórych, zachód słońca to najlepszy czas na wizytę. Gdy światło gaśnie, stworzenia aktywne w ciągu dnia zaczynają szukać schronienia, podczas gdy inne wychodzą ze swoich legowisk, aby pożywić się w ciemności. Przebiegłe, zmieniające kolor głowonogi, takie jak mątwy i kalmary, mogą przybierać całą gamę żywych różowych, fioletowych, czerwonych i żółtych odcieni oraz wzorów, które można wykorzystać do kamuflażu, komunikacji, a nawet do hipnotyzowania potencjalnej ofiary.

Owinięta w ochronny kokon papugoryba zostaje ułożona na noc.

Światła nurkowe ukazują węgorze wynurzające się i pełzające wśród koralowców oraz żółwie drzemiące z głowami schowanymi w nawisach na ścianie. Spostrzegawczy nurkowie mogą znaleźć rybę chirurgiczną i innych przedstawicieli dziennej zmiany zagnieżdżonych głęboko w zakamarkach i szczelinach rafy. Ponieważ ryby nie mają powiek, które można by zamknąć, może wydawać się, że nie śpią, ale w rzeczywistości cieszą się swoją wersją nocnego odpoczynku. Niektóre ryby robią coś więcej niż tylko spanie na noc. Papugoryby wykonują na rafach jeden z najbardziej znanych rytuałów przed snem, wydzielając galaretowatą śluzową bańkę, która otacza całe ich ciało.

Skorpena czubata (Scorpaenopsis oxycephala) świeci interesującą kombinacją odcieni zieleni i pomarańczu w świetle Fluo podczas nocnego nurkowania na rafie koralowej.

Nurkowania nocne to również wyjątkowa okazja, aby zobaczyć zjawisko fluorescencji morskiej dzięki programowi Fluo-dive w ośrodku. Zamiast konwencjonalnych świateł nurkowych, nurkowie i osoby uprawiające snorkeling z fluo otrzymują specjalne niebieskie światła, a także żółte filtry, które pasują do maska ​​do nurkowania. Kiedy promienie tych świateł padają wzdłuż rafy, niektóre koralowce i zwierzęta świecą niesamowitymi, świecącymi kolorami, zamieniając noc w dziwaczny pokaz świetlny.

Chcesz dodać House Reef do swojego repertuaru nurkowego? Wakatobi przyjmuje już rezerwacje na 2024 rok i kolejne lata. Jednak ponieważ terminy szybko się zapełniają, najlepiej skontaktuj się z przedstawicielem firmy Wakatobi wkrótce, jeśli rozważasz podróż. Zapewniam, że rafa Wakatobi House oraz znajdujące się za nią ściany i systemy raf są warte odwiedzenia. Tak naprawdę goście wracają do tego magicznego miejsca po roku, niektórzy powtarzali swoją wizytę ponad pół tuzina razy.

Kontakt:

E-mail: (biuro@wakatobi.com)

Zapytanie : (https://www.wakatobi.com/prices-booking/booking-trip-enquiry/)