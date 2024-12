Zanieczyszczające środowisko wraki statków to tykająca bomba zegarowa

Czają się na dnie naszych oceanów, mówi FRASER STURT z University of Southampton

Na dnie oceanów i mórz leży ponad 8,500 wraków statków z dwóch wojen światowych. Szacuje się, że w tych wrakach znajduje się aż 6 miliardów galonów (22.7 miliarda litrów) ropy naftowej, jak również amunicja, toksyczny metale ciężkie i nawet broń chemiczna.

Przez dziesięciolecia te wraki leżały poza zasięgiem wzroku i umysłu. Ale przez cały ten czas ich struktury uległy degradacji, nieuchronnie zwiększając ryzyko nagłego uwolnienia substancji toksycznych do morza środowisko.

W niektórych częściach globu zmiany klimatyczne pogłębiają to ryzyko. Rosnące temperatury oceanów, zakwaszenie i wzmożona burzliwość przyspieszają rozpad tych wraków.

Oczywiście, wraki z wojen światowych to nie jedyne wraki, które można znaleźć na dnie morza, a wiele innych przyczynia się do problemu. Koszt rozwiązania tego globalnego problemu oszacowano na 340 miliardów dolarów amerykańskich (261 miliardów funtów).

Ile z tych wraków zagraża bezpieczeństwu ludzi, społecznościom przybrzeżnym i środowisku? Co można zrobić – i dlaczego nie zrobiliśmy tego wcześniej?

Mapowanie problemu

Surowe liczby w dolarach i liczba wraków na mapie słusznie budzą obawy. Prace takich badaczy jak Paweł Heersink zebrali różne zestawy danych, aby pomóc zwizualizować skalę wyzwania. Jednak te liczby i położenie kropek na mapach mogą również dawać fałszywe poczucie pewności.

Nadal jest tak, że oceany i morza świata nie są tak dobrze zmapowane, jak byśmy chcieli, a około 23% zostało opisanych i zmapowanych szczegółowo. Nawet ten poziom szczegółowości często nie wystarcza, aby pozytywnie zidentyfikować wrak, nie mówiąc już o określeniu ryzyka, jakie może on stwarzać.

Powoli przeciekający wrak Pearl Harbor nadal przyciąga życie morskie (Jill DeVito)

Na całym świecie trwają prace nad udoskonaleniem mapowania przestrzeni oceanicznej pod auspicjami Projekt dna morskiego 2030, który ma na celu osiągnięcie uniwersalnej rozdzielczości 100 x 100 m. Oznacza to, że jeden „piksel” informacji odpowiadałby mniej więcej dwóm boiskom piłkarskim.

Będzie to przełomowe doświadczenie dla naszej wiedzy o dnie oceanu, ale nie ujawni szczegółów dotyczących wszystkich rzeczy, które można ukryć na tych dwóch boiskach piłkarskich (a jest ich całkiem sporo).

Wiele wraków, które mogą stwarzać największe problemy, znajduje się w płytszych wodach przybrzeżnych, gdzie rządowe inicjatywy kartograficzne i prace przemysłu zapewniają znacznie wyższą rozdzielczość, jednak ich identyfikacja wciąż stanowi wyzwanie.

Co z dokumentami archiwalnymi? Dokumenty historyczne, takie jak te, które są przechowywane przez Fundacja Lloyd’s Register w Londynie, są fundamentalne dla zapewnienia większej pewności co do skali i charakteru wyzwania. Zawierają szczegóły dotyczące konstrukcji statków, przewożonych ładunków i ostatnich znanych pozycji przed stratą.

Dokładność tych pozycji jest jednak zmienna, co oznacza, że ​​dokładne określenie, gdzie na dnie morza może znajdować się wrak, a zatem jak go zbadać i ocenić ryzyko, nie jest proste. Uwidacznia to w sposób jaskrawy praca brytyjskiego archeologa morskiego Innesa McCartneya i oceanograf Mike Roberts, którego szczegółowe badania geofizyczne i archiwalne na Morzu Irlandzkim wykazały, że historyczne wraki były często błędnie przypisywane i błędnie lokalizowane. Oznacza to, że kropki na mapie często znajdują się w niewłaściwych miejscach, a do 60% może znajdować się w nieznanych miejscach na dnie morza.

Wrak statku (Pascal Ingelrest / Pexels)

Wyścig z czasem

Większość wraków budzących największe obawy to wraki metalowe lub metalowo-drewniane. Stal w tych wrakach powoli ulega degradacji, zwiększając ryzyko rozlania ładunku i uszkodzenia podzespołów. Jest to jednak tylko część ryzyka.

Morze staje się coraz bardziej ruchliwym miejscem, ponieważ prowadzimy intensywniejsze połowy i zwiększamy budowę morskich farm wiatrowych i innych instalacji energetycznych, aby sprostać zobowiązaniom zerowej emisji netto. Wszystko to wpływa na dno morza i może fizycznie zakłócić lub zmienić dynamikę wraków.

Jest rosnące globalne uznanie potrzeby zajęcia się tym problemem. Pozostał on nierozwiązany do dziś ze względu na złożone międzynarodowe i interdyscyplinarne wyzwanie, jakie stwarza.

Wiele wraków znajduje się w wodach u wybrzeży krajów, nic wspólnego z pierwotnym właścicielem statku. Jak zatem ustalić, kto jest odpowiedzialny? I kto płaci za oczyszczenie – zwłaszcza gdy pierwotny właściciel korzysta z luki prawnej w postaci immunitetu suwerennego?

Zgodnie z tą koncepcją państwo bandery (kraj, w którym zarejestrowany jest statek) nie może ponosić odpowiedzialności na mocy prawa międzynarodowego i w związku z tym nie jest prawnie zobowiązane do zapłaty odszkodowania.

Poza tymi podstawowymi pytaniami o odpowiedzialność istnieją wyzwania techniczne. Trudno jest dokładnie określić, ile jest wraków budzących obawy i jak je zlokalizować. Jak więc ocenić ich stan i ustalić, czy konieczna jest interwencja? A jeśli tak, to jak interweniować?

Każde z tych pytań stanowi złożone wyzwanie, a ich rozwiązanie wymaga współpracy historyków, archeologów, inżynierów, biologów, geofizyków, geochemików, hydrografów, analityków danych geoprzestrzennych i inżynierów.

To już się dzieje, a regionalne projekty robią krytyczne postępy i pokazują, co można osiągnąć. Jednak ogromna skala problemu przewyższa ilość pracy wykonanej do tej pory.

Nowe technologie są wyraźnie krytyczne, podobnie jak nowe postawy. W centrum problemu leży kwestia wiedzy i pewności – czy to jest katastrofa, za którą ją uważamy, czy stanowi problem i jeśli tak, to w jakiej skali czasowej?

Postęp w dziedzinie dronów podwodnych znanych jako autonomiczne pojazdy podwodne (AUV), które są wyposażone w szereg czujników służących do pomiaru dna morskiego i wykrywania zanieczyszczeń, może pomóc poszerz naszą wiedzę o lokalizacji wraków, ich statkach i stanie ich zniszczenia. AUV mogą dostarczać stosunkowo tanie dane o wysokiej rozdzielczości, które generują mniej emisji niż porównywalna kampania badawcza prowadzona z dużego statku badawczego.

Wdrażanie AUV (MBARI)

Ale musimy również dzielić się tymi informacjami i porównywać je z danymi z archiwów, aby pomóc w generowaniu wiedzy i wyższych poziomów pewności. Zbyt często podwodne badania i dochodzenia odbywają się w silosach, a dane są przechowywane przez poszczególne agencje lub firmy, co uniemożliwia szybki i kumulatywny wzrost zrozumienia.

Nie jest w pełni znana skala ryzyka dla środowiska i bezpieczeństwa, jakie stwarzają wraki na dnie oceanu, ani to, jak zmienia się ono w czasie. Ale to problem, który możemy rozwiązać.

Działania są potrzebne teraz, napędzane przez solidne ramy regulacyjne i finansowe oraz standardy techniczne dla remediacji. Globalne partnerstwo – nazwa kodowa Projektu Tangaroa – zwołano w celu pobudzenia tych ram – ale aby stało się to rzeczywistością, potrzebna jest wola polityczna i finansowanie.

Dzięki ukierunkowanej pracy archiwalnej i badawczej oraz wymianie danych i pomysłów możemy wytyczyć kurs na przyszłość, w której morze nie będzie miejscem, w którym dziś ignorujemy rzeczy, które jutro będą nam zagrażać.

FRASERA SZTURTA jest profesorem archeologii na University of Southampton. Ten artykuł został ponownie opublikowany z Konwersacje na licencji Creative Commons. Przeczytać oryginalny artykuł.

