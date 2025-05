Weryfikacja rzeczywistości: odbudowa raf koralowych nie uratuje raf koralowych na świecie

To nie jest wiadomość, którą chciałby usłyszeć żaden nurek, ale niezależne badania nad projektami odbudowy raf koralowych na całym świecie doprowadziły COREYA JA BRADSHAW z Uniwersytetu Flindersa, CLELIĘ MULÀ z Uniwersytetu Australii Zachodniej, GIOVANNIEGO STRONĘ z Uniwersytetu Helsińskiego i ich zespół do trudnego wniosku

Rafy koralowe to coś więcej niż tylko ładne miejsce do odwiedzenia. Należą do najbogatszych ekosystemów świata, w których żyje około jedna trzecia wszystkich gatunków morskich.

Te rafy również bezpośrednio korzystają ponad miliard ludzizapewniając środki do życia i bezpieczeństwo żywnościowe, a także ochronę przed sztormami i erozją wybrzeża.

Bez raf koralowych świat byłby o wiele uboższym miejscem. Więc kiedy koralowce obumierają lub ulegają uszkodzeniu, wiele osób próbuje je odbudować. Jednak ogrom zadania rośnie, ponieważ klimat się ociepla.

In nasze nowe badania, zbadaliśmy pełen zakres istniejących projektów odnowy koralowców na całym świecie. Przyjrzeliśmy się temu, co decyduje o ich sukcesie lub porażce oraz ile faktycznie kosztowałoby przywrócenie tego, co już zostało utracone. Przywrócenie raf, które już utraciliśmy na całym świecie, może kosztować do 26 bilionów dolarów australijskich (12.5 biliona funtów).

Bielone Acropora koralowce na Malediwach (Davide Seveso / Uniwersytet w Mediolanie)

Straty globalne

Niestety, rafy koralowe na całym świecie cierpią. Globalne ocieplenie i fale upałów morskich są głównymi winowajcami, ale przełowienie i Zanieczyszczenie pogorszyć sprawę.

Gdy temperatura morza przez dłuższy czas przekracza średnią sezonową, koralowce mogą stać się bielone. Tracą kolor, gdy wydalają swoje algi symbiotyczne gdy jest zestresowany, odsłaniając biały szkielet pod spodem. Silne wybielanie może zabić koralowce.

Bielenie koralowców i masowe obumieranie koralowców są teraz powszechne. W zeszłym miesiącu ogromny pióropusz ciepłej wody wybielone duże obszary rafy Ningaloo na północno-zachodnim wybrzeżu Australii, tak jak duże odcinki północnej Wielkiej Rafy Koralowej wybielały na północno-wschodnim wybrzeżu.

Od początku 2023 r. na całym świecie obserwuje się masowe bielenie koralowców. tropiki i części Oceanu Indyjskiego.

W ciągu ostatnich 40 lat zasięg raf koralowych zmniejszył się o połowęW miarę postępu zmian klimatycznych, zjawiska bielenia i obumierania koralowców będą stają się bardziej powszechne. Więcej niż 90% raf koralowych będzie zagrożonych długoterminową degradacją do końca stulecia.

Martwe koralowce na Malediwach po wybieleniu (Simone Montano / Uniwersytet w Mediolanie)

Bezpośrednia interwencja

Odbudowa rafy koralowej może potrwać wiele form, w tym usuwanie gatunków żywiących się koralowcami, takich jak papugoryby, przenoszenie ikry koralowej lub nawet manipulowanie lokalna społeczność mikrobów w celu poprawy przeżywalności koralowców.

Jednak zdecydowanie najczęstszym rodzajem renowacji jest „ogrodnictwo koralowe”, w którym fragmenty koralowców wyhodowane w szkółkach są przeszczepiane z powrotem na rafę.

Problemem jest skala. Odbudowa koralowców może być przeprowadzona z powodzeniem tylko na małą skalę. Większość projektów działa tylko na kilkuset lub kilku tysiącach metrów kwadratowych. Porównaj to z prawie 12,000 XNUMX km kwadratowych strata i degradacja między 2009 a 2018 r. Projekty rekultywacyjne nie są nawet w przybliżeniu na taką skalę, jaka jest potrzebna do zrekompensowania strat spowodowanych zmianą klimatu i innymi zagrożeniami.

Działacze na rzecz ochrony przyrody pracują nad pielęgnacją koralowców i pomagają zachować te wyjątkowe formy życia

Koszty niebotyczne

Odbudowa koralowców to drogi, wahające się od około 10,000 226 do 4,800 milionów dolarów (109–XNUMX milionów funtów) za hektar. Szeroki zakres odzwierciedla zmienne koszty różnych stosowanych technik, łatwość dostępu i koszt pracy.

Na przykład ogrodnictwo koralowe (fragmenty koralowców wyhodowane w szkółkach przeszczepiane z powrotem na rafę) jest stosunkowo tanie (średni koszt 558,000 270,000 USD lub 830,000 400,000 GBP za hektar) w porównaniu z wysiewaniem larw koralowców (średni koszt 226 109 USD lub XNUMX XNUMX GBP za hektar). Budowa sztucznych raf może kosztować do XNUMX milionów USD (XNUMX milionów GBP) za hektar.

Oszacowaliśmy, że będzie to kosztować więcej niż X XUM miliarda (772 mln funtów) na odtworzenie zaledwie 10% zdegradowanych obszarów koralowych na świecie. To przy użyciu najniższego kosztu na hektar i założeniu, że wszystkie projekty odtworzenia zakończą się sukcesem.

Nawet według naszych ostrożnych szacunków kwota ta jest czterokrotnie wyższa od całkowitych nakładów inwestycyjnych na odbudowę raf koralowych w ciągu ostatniej dekady (410 mln dolarów lub 198 mln funtów).

Ale rozsądne jest użycie najwyższego kosztu na hektar, biorąc pod uwagę wysokie wskaźniki awaryjności, konieczność użycia kilku technik w tym samym miejscu i wysokie koszty pracy na odległych rafach. Przywrócenie 10% zdegradowanych obszarów koralowych na świecie, przy koszcie 226 milionów dolarów za hektar, kosztowałoby ponad 26 bilionów dolarów (12.5 biliona funtów) – prawie 10 razy więcej niż w Australii roczny PKB.

Dlatego też zaradzenie postępującej utracie raf koralowych poprzez ich odbudowę jest finansowo niemożliwe, nawet jeśli lokalne projekty mogą nadal przynosić pewne korzyści.

Szkółki linowe pielęgnują fragmenty koralowców, aż będą gotowe do zasadzenia (Luca Saponari / Uniwersytet w Mediolanie)

Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja

Nasze naukowe również przyjrzeliśmy się czynnikom decydującym o wyborze miejsc odnowy. Odkryliśmy, że zależy to głównie od tego, jak blisko rafa znajduje się od osad ludzkich.

Samo w sobie nie jest to koniecznie zła rzecz. Ale odkryliśmy również, że działania renowacyjne były bardziej prawdopodobne w rafach już zdegradowanych przez działalność człowieka i z mniejszą liczbą gatunków koralowców.

Oznacza to, że niekoniecznie skupiamy się na miejscach, w których rekultywacja ma największe szanse powodzenia lub które mają największe znaczenie ekologiczne.

Innym ograniczeniem jest to, że ogrodnictwo koralowe zazwyczaj obejmuje tylko kilka gatunków koralowców – najłatwiejszy do wyhodowania i przesadzenia. Chociaż nadal może zwiększyć pokrycie koralowcami, nie przywraca różnorodności koralowców w stopniu niezbędny dla zdrowych i odpornych ekosystemów.

Pomiar „sukcesu”

Kolejną smutną rzeczywistością jest to, że ponad jedna trzecia wszystkich działań na rzecz odbudowy raf koralowych niePrzyczynami mogą być m.in. słabe planowanie, niesprawdzone technologie, niewystarczający monitoring i późniejsze fale upałów.

Niestety, nie ma standardowego sposobu zbierania danych lub raportowania projektów renowacyjnych. Utrudnia to – lub uniemożliwia – identyfikację warunków prowadzących do sukcesu i spowalnia tempo poprawy.

Osiągnij sukces teraz, ponieś porażkę później

Większość przeszczepów koralowców jest monitorowana pod kątem mniej niż 18 miesięcy. Nawet jeśli przetrwają ten okres, nie ma gwarancji, że przetrwają dłużej. Długoterminowy wskaźnik sukcesu jest nieznany.

Gdy przeanalizowaliśmy prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych upałów bezpośrednio po przywróceniu stanu pierwotnego i w nadchodzących dekadach, znaleźliśmy że większość odrestaurowanych miejsc doświadczyła już poważnego wybielenia wkrótce po odrestaurowaniu. Trudno będzie znaleźć miejsca, które zostaną oszczędzone przed przyszłym globalnym ociepleniem.

Czasami młode koralowce wybielają się przed zakończeniem projektu odbudowy (Davide Seveso / Uniwersytet w Mediolanie)

Nie ma substytutu dla działań na rzecz klimatu

Restytucja koralowców ma potencjał, aby być cennym narzędziem w pewnych okolicznościach: gdy promuje zaangażowanie społeczności i odpowiada na lokalne potrzeby. Jednak nie jest jeszcze – i może nigdy nie będzie – wykonalne, aby skalować je na tyle, aby mieć znaczące długoterminowe pozytywne skutki dla ekosystemów raf koralowych.

Ta kontrola rzeczywistości powinna pobudzić konstruktywną debatę na temat tego, kiedy i gdzie warto przywrócić. Bez powstrzymywania tempo i skala zmian klimatycznych, mamy mało mocy, aby uratować rafy koralowe przed ogromnymi stratami w ciągu najbliższego stulecia i później.

Inne podejścia do ochrony, takie jak ustanawianie, utrzymywanie i egzekwowanie morskich obszarów chronionych i ulepszanie jakość wody mogłoby zwiększyć szansę powodzenia projektu odbudowy raf koralowych. Te wysiłki mogłyby również wspierać lokalne społeczności ludzkie z zachętami do ochrony środowiska.

Wzmocnienie uzupełniających się strategii mogłoby zatem zwiększyć odporność ekosystemów, zwiększając zasięg i powodzenie projektów odbudowy raf koralowych.

