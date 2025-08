„Nierozważne lekceważenie bezpieczeństwa”: Raport krytykuje pilota Titana, Rusha

Katastrofalna strata Titan okręt podwodny i jego pięć osób na pokładzie podczas nurkowania na głębokość 3.8 km Tytaniczny Jak stwierdziła we wtorek amerykańska komisja dochodzeniowo-śledcza (MBI) w raporcie opisującym okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w czerwcu 2023 r., można było zapobiec.

Wydarzenia zostały opisane dość szczegółowo w Divernet raporty z tamtego czasu i po incydencie„Wydarzeniem inicjującym” była utrata integralności strukturalnej, która spowodowała katastrofalną implozję Titankadłuba, przy czym prawdopodobnym punktem awarii jest klejenie połączenia między tytanową kopułą przednią a segmentem tytanowym lub kadłubem z włókna węglowego.

Wady konstrukcyjne i konstrukcyjne okrętu podwodnego osłabiły jego integralność strukturalną, prawdopodobnie pogarszając się z czasem. Głównymi czynnikami prowadzącymi do implozji były, według raportu MBI, nieodpowiednie projektowanie, certyfikacja, konserwacja i proces inspekcji przez operatora OceanGate. Titan.

Inżynierowie ds. bezpieczeństwa morskiego badają odzyskaną tylną część tytanową Titana (Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu USA)

Wśród wielu innych szczegółów, Raport 327 na stronie odnosi się do skali oszustwa związanego ze sprzedażą Tytaniczny wyprawy do „specjalistów misji”, termin ten odnosi się do pasażerów opłacanych w celu obejścia przepisów, na pokładzie łodzi podwodnej, która przeszła tylko 11 nurkowań testowych i nie przekroczyła głębokości nurkowania, zanim zaczęła zabierać pasażerów na Tytaniczny.

Zawyżone liczby

Raport ujawnia „niepokojący schemat przeinaczeń i lekceważenia kwestii bezpieczeństwa w działaniu OceanGate Titan okręt podwodny”, z dyrektorem generalnym OceanGate, Stocktonem Rushem, który jako pilot był jednym z pięciu pasażerów, którzy zginęli w tym incydencie, „najwyraźniej wykorzystując zawyżone liczby, aby wzmocnić postrzegane bezpieczeństwo i liczbę nurkowań ostatniej Titan kadłub.

„Ta celowa manipulacja danymi stworzyła fałszywe wrażenie co do sprawdzonej niezawodności i bezpieczeństwa okrętu podwodnego, a co najważniejsze, to przekłamanie zapewniło specjalistom misji wyolbrzymione poczucie bezpieczeństwa” – twierdzi MBI. „Ograniczone testy ostatecznej wersji Titan kadłub bezpośrednio przeczy wszelkim twierdzeniom o rygorystycznej walidacji”.

Jako przykład tego, co określa się jako „pogardę Rusha dla tradycyjnych protokołów bezpieczeństwa okrętów podwodnych”, w raporcie podano, że w 2021 r. zdecydował się on na użycie tylko czterech zamiast wymaganych 18 śrub do zabezpieczenia Titankopułę przednią do reszty okrętu podwodnego, „ponieważ zajęło to mniej czasu”.

Łódź podwodna Titan i jej platforma (OceanGate)

Sprzeciwy dyrektora ds. inżynierii zostały odrzucone, a podczas gdy Titan Podczas wciągania na statek-matkę, śruby zostały ścięte, co spowodowało oderwanie się kopuły i jej upadek na platformę podwodną. Miało to uwypuklić „skłonność OceanGate do niedokładnej oceny ryzyka operacyjnego, często stawiając wydajność operacyjną ponad bezpieczeństwo”.

Mówi się, że firma nie zbadała należycie znanych anomalii kadłuba i nie zajęła się nimi po swoim zgłoszeniu z 2022 r. Tytaniczny wyprawa. TitanSystem monitorowania w czasie rzeczywistym firmy OceanGate wygenerował dane, które powinny zostać przeanalizowane i na podstawie których należało podjąć działania, ale firma OceanGate nie przeprowadziła żadnej konserwacji zapobiegawczej ani nie przechowywała danych w odpowiedni sposób Titan podczas dłuższej przerwy przed wyprawą w 2023 r.

„Implozja jest niemal pewna”

MBI odnosi się do „toksycznej kultury pracy” w firmie OceanGate, w której pracownicy, zwłaszcza ci na stanowiskach technicznych i operacyjnych, „byli zniechęcani do wyrażania obaw i poniżani za to, że wyrażali je, co prowadziło do odsuwania kwestii bezpieczeństwa na dalszy plan, a zaniepokojeni pracownicy rezygnowali lub byli zwalniani”.

W raporcie stwierdzono, że liczne role Rusha jako współzałożyciela, dyrektora generalnego, sekretarza zarządu, głównego pilota i głównego inwestora „umożliwiły mu stopniowe umocnienie scentralizowanej i dominującej kontroli nad wszystkimi decyzjami i operacjami OceanGate”.

Stockton Rush: „Pogarda dla tradycyjnych protokołów bezpieczeństwa łodzi podwodnych”

„Ta struktura korporacyjna w połączeniu z brakiem znaczącego nadzoru zewnętrznego i lekceważącym podejściem kierownictwa do kwestii bezpieczeństwa stworzyła środowisko, które umożliwiło Titan „kontynuować działalność, mimo że groźba ostatecznego upadku staje się niemal pewna”.

Czterech mężczyzn, którzy zginęli u boku Rusha, to francuscy weteranowie okrętów podwodnych i Tytaniczny specjalista Paul-Henri Nargeolet oraz obywatele Wielkiej Brytanii Hamish Harding i Shahzada Dawood wraz z 19-letnim synem Sulemanem. Wyprawa w 2023 roku była reklamowana jako pięć oddzielnych 8-10-dniowych misji, a specjaliści misji z feralnego „Dive 88” zapłacili 650,000 XNUMX funtów honorarium za nurkowanie.

Mówiono, że OceanGate zmagało się z rosnącymi niedoborami finansowymi, ponieważ zaniepokojeni sponsorzy wycofywali się.

Według raportu, podpisywanie oświadczeń o zrzeczeniu się odpowiedzialności przez specjalistów misji zazwyczaj odbywało się tuż przed planowanymi nurkowaniami. Do tego czasu, pomimo wcześniejszej obietnicy „74-godzinnego szkolenia wewnętrznego”, okazało się, że poziom szkolenia był bardzo zróżnicowany, często znacznie poniżej oczekiwań, a badania lekarskie były niewystarczające lub w ogóle ich nie było.

Zabezpieczenia na przyszłość

W raporcie zwrócono uwagę na niewystarczające krajowe i międzynarodowe ramy regulacyjne dotyczące operacji podwodnych i „statków o nowatorskiej konstrukcji” oraz nieskuteczną procedurę zgłaszania nieprawidłowości na mocy amerykańskiej ustawy o ochronie marynarzy.

Zawiera on zatem 17 zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, których celem jest wzmocnienie nadzoru nad operacjami podwodnymi, poprawa koordynacji między agencjami federalnymi USA i likwidacja luk w międzynarodowej polityce morskiej.

Zalecenia te obejmują ograniczenie oznaczenia „Oceanographic Research Vessel” dla okrętów podwodnych; rozszerzenie wymagań federalnych i międzynarodowych na wszystkie okręty podwodne przeprowadzające nurkowania naukowe lub komercyjne; oraz wymóg posiadania dokumentacji przez Straż Przybrzeżną dla wszystkich amerykańskich okrętów podwodnych.

To, co stało się z Tytanem, może zwiastować nowy nadzór nad okrętami podwodnymi (OceanGate)

Raport MBI Straży Przybrzeżnej zalecił również wzmocnienie personelu Straży Przybrzeżnej w celu wsparcia nowego nadzoru nad budową okrętów podwodnych i „statków o nowatorskiej konstrukcji”, w tym inspekcji terenowych.

Dalsze zalecenia obejmują wymóg, aby operatorzy łodzi podwodnych przedstawiali lokalnym funkcjonariuszom Straży Przybrzeżnej plany nurkowania i reagowania w sytuacjach awaryjnych, ocenę możliwości Straży Przybrzeżnej w zakresie podwodnych poszukiwań i ratownictwa oraz współpracę z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO) w celu zdefiniowania pasażerskich łodzi podwodnych i rozszerzenia międzynarodowych wymogów bezpieczeństwa dotyczących ich eksploatacji na pełnym morzu.

Silniejszy nadzór

W raporcie zalecono również utworzenie nowej Administracji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA) i Straży Przybrzeżnej porozumienie mające na celu wyjaśnienie protokołów dochodzeniowych dotyczących sygnalistów i poprawę koordynacji międzyagencyjnej w USA.

„Dwuletnie śledztwo pozwoliło zidentyfikować wiele czynników, które doprowadziły do tej tragedii, i wyciągnąć cenne wnioski, które pomogą zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości” – skomentował Titan Przewodniczący MBI, Jason Neubauer: „Potrzebny jest silniejszy nadzór i jasne opcje dla operatorów, którzy badają nowe koncepcje wykraczające poza istniejące ramy regulacyjne.

Neubauer wyraził optymizm i wierzy, że ustalenia i zalecenia „pomogą zwiększyć świadomość ryzyka i wagę właściwego nadzoru, a jednocześnie otworzą drogę do innowacji”.

Komendant Straży Przybrzeżnej musi teraz zapoznać się z raportem, zanim zostanie wydane „ostateczne memorandum o działaniach”.