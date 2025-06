Roma – miejsce nurkowe Wakatobi nr 42

For the underwater photographer, Roma’s magnificent collection of coral and unique fish life at Wakatobi can present a tough choice in which way to go – macro or wide-angle.

Roma is one of the most popular and celebrated dive sites found within the private marine preserve maintained by the Ośrodek nurkowy Wakatobi. Numerous publications, blogs and guest reviews have labeled it as one of the world’s premier dive sites. Located just offshore of the northwestern corner of Tomia Island, this elongated sea mount rises from deep water to within two meters of the surface at low tide. The site takes its name from the fringing ring of potato coral that encircles the crest of the formation in a pattern reminiscent of the Colosseum in Rome.

Anemony z ich zawilcami wężowymi kwitną wśród kolonii koralowców ziemniaczanych, które dominują w płytkim regionie wydłużonej góry morskiej Rzymu.

Kolekcja pinnacle’s płytki szczyt jest często spowity wirującymi chmurami fizylierów, motyli piramidalnych, sierżantów majorów, lucjanów i rogatnic czerwonozębnych, zachwycających miłośników snorkelingu, którzy mogą towarzyszyć nurkom podczas wizyt w tym miejscu. Dzięki czystej wodzie i dużej ilości światła słonecznego osoby nurkujące z rurką mogą polować na życie morskie wśród licznych gatunków koralowców występujących w Rzymie. Ten górny poziom jest domem dla licznych kolonii ukwiałów i zamieszkujących je błazenków, a miejsce to znane jest z populacji kraitów pasiastych, które często można dostrzec przemykające przez zagłębienia i szczeliny dna morskiego.

W połowie głębokości w Roma nurka wita duża ławica lucjanów.

Nurkowie schodząc ze szczytu mogą zanurzyć się w dużej ławicy czarnopłetwych i opastunów lub wpaść w rojącą się masę lucjanów i jacków crevalle.

Góry morskie Romy to gęsta mieszanina twardych koralowców i gąbek, na których szczycie znajdują się liczne okonie liliowców.

Na głębokości 20 metrów liczne kolonie koralowców dzielą przestrzeń z gajem dużych gąbek beczkowatych. Rzut oka na wewnętrzne zakamarki tych ponadwymiarowych filtratorów może ujawnić mnóstwo maleńkich skorupiaków

Ogromne kolonie Turbinaria mesenterina, powszechnie znane jako koralowiec dyskowy lub spiralny, często mogą przybrać konfigurację przypominającą gigantyczną różę. W Roma znajdują się dwie takie formacje, z których największa ma średnicę około 6 metrów (20 stóp).

Żadna wizyta w Rzymie nie jest kompletna bez zatrzymania się na obejrzenie charakterystycznej formacji zwanej Różą. Ta okrągła kolonia koralowców turbinaria ma średnicę około 6 metrów. Patrząc z góry, rzeźbione fałdy formacji przypominające liście łączą się, tworząc wrażenie gigantycznego kwiatu róży. Na podstawie wielkości tej kolonii koralowców szacuje się, że ma ona co najmniej 20 lat.

When it comes to wonderous treasures and treats, Roma carries them large and small, to even the tiniest like this Pontoh’s pygmy seahorse (Hippocampus pontohi).

Po obejrzeniu Róży nurkowie zazwyczaj rozpoczynają powolne wynurzanie, które pozwala na wielopoziomowe profile trwające ponad godzinę. Wspinając się po przypominającej grzbiet zboczu góry morskiej, mają do wyboru dwa wyraźnie różne krajobrazy. Po lewej stronie szczyt staje się prawie pionową ścianą pokrytą gęstą mieszaniną twardych koralowców i gąbek. Liliowce żerują na zewnętrznych krawędziach rozgałęzionych koralowców, wyciągając plisowane, wielobarwne macki, aby łapać przepływające kąski przynoszone przez prąd. Bliższe przyjrzenie się może ujawnić krokodyle, które zasadziły się na skraju wzniesienia.

Dla fotografów podwodnych Roma może stanowić trudny wybór – makro czy szerokokątny. Jeśli pójdziesz szeroko, istnieje ryzyko, że przegapisz wspaniałe obiekty makro, takie jak skorpion purpurowolistny.

Po przeciwnej stronie góry znajduje się łagodniejsze zbocze pokryte koralowcem pavona i kępami kolorowych gąbek, a wszystko to przeplatane plamami białego piasku. Sałatowe ramiona koralowców zapewniają schronienie różnym małym rybom rafowym. Mątwy i ośmiornica znajdują się na tej stronie z przewidywalną regularnością. Bliższe przyjrzenie się ujawnia wielobarwne ślimaki nagoskrzelne wykonujące powolne, pełzające marsze, krewetki modliszkowe na polowaniu i szczęki żółtopasmowe kopiące nory w plamach piasku.

