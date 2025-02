U-352 – wrak statku w Karolinie Północnej z czasów II wojny światowej

at 10: 00 am

W wodach u wybrzeży Karoliny Północnej znajduje się zbiór wraków statków, które są pamiątką bitew toczonych u naszych wybrzeży podczas ostatniej wojny światowej.

Jednym z najsłynniejszych jest U-352, niemiecki okręt podwodny, który wciąż znajduje się w większości nienaruszony na głębokości 110 stóp.

Jak wie większość nurków wrakowych na Atlantyku, wiele wraków na Outer Bank w Karolinie Północnej powstało w wyniku „Bitwa o Atlantyk”. Na wczesnym etapie II wojny światowej niemieckie U-Booty dokonały zagłady na naszych oczach i okazały się jedną z najstraszniejszych i najskuteczniejszych broni w historii wojen morskich.

Pod dowództwem admirała Karla Dönitza niemiecka U-bootwaffe (po niemiecku flota okrętów) przeprowadziła w ostatnich dniach 1941 r. pierwszą serię ataków na amerykańską żeglugę. Operacja znana była jako Paukenschlag (Bębnienie werbla), a składała się z pięciu okrętów dalekiego zasięgu klasy IX.

Niemiecki okręt podwodny U-352 stoi dziś u wybrzeży Karoliny Północnej.

Od przybycia na wody terytorialne USA 27 grudnia 1941 r. do 6 lutego 1942 r., bębenki zatopiły 25 statków. Pod koniec tego samego roku operacje U-Bootów wzdłuż szelfu kontynentalnego USA rozrosły się do pozornie niepowstrzymanej siły, która szalała od Maine aż do Zatoki Meksykańskiej. Mój ojciec, jako chłopiec dorastający w pobliżu Outer Banks, obserwował, jak płomienie ich ofiar płoną, a następnie gasną w czarnej zasłonie nocy. W ciągu jednego roku liczba zabitych przez U-Bootów sięgnęła prawie 100, podczas gdy oni sami ponieśli tylko 21 strat.

W odpowiedzi na to ukryte zagrożenie siły alianckie zorganizowały konwoje z eskortą morską. Siły obrony kraju rozmieściły patrole lotnicze dalekiego zasięgu i krążowniki uzbrojone w bomby głębinowe, a jednocześnie pracowały pilnie nad opracowaniem bardziej zaawansowanych środków polowania na okręty podwodne. Środki te obejmowały wszystko, od ulepszania aktywnych systemów sonarowych po radiotriangulację i łamanie zakodowanych przechwyconych wiadomości.

To właśnie złamanie kodu Enigmy ostatecznie uczyniło służbę na pokładach okrętów podwodnych niemal samobójczą. Pod koniec 1942 r. liczba zniszczonych okrętów podwodnych wyniosła 64. W pierwszych miesiącach następnego roku zatopiono 94 okręty, co zakończyło się najciemniejszym okresem floty, Black May, kiedy to w ciągu jednego miesiąca zabito 41 okrętów podwodnych, a kolejnych 37 zostało uszkodzonych. Jedną z ofiar tego ataku był U-352.

Rufa niemieckiego okrętu podwodnego U-352 u wybrzeży Karoliny Północnej

Mając 218 stóp długości, U-352 był projektem VIIC, który obejmował działo pokładowe kal. 88 mm zamontowane przed wieżą dowodzenia. Co zaskakujące, ten statek nie miał na swoim koncie ani jednego zestrzelenia. Co gorsza, 9 maja 1942 r. drugim — i wkrótce ostatnim — okrętem, który ostrzelała, był amerykański kuter straży przybrzeżnej Icarus. Unikając torped U-352, Icarus wykonał własny atak, wystrzeliwując pięć bomb głębinowych, które poważnie uszkodziły wnętrze U-Boota, niszcząc wieżę dowodzenia i odrywając działo pokładowe.

Dwa kolejne ataki bombami głębinowymi zmusiły U-352 do wypłynięcia na powierzchnię, gdzie dowódca KL Rathke nakazał swojej załodze zatopienie i opuszczenie statku. Ostatecznie zginęło 17 członków załogi, a reszta została wzięta do Charleston jako jeńcy wojenni.

Dekada poszukiwań

W przypadku tak dobrze udokumentowanej bitwy nikt nie wiedział dokładnie, gdzie znajduje się U-352, aż do czasu, gdy kapitan George Purifoy (człowiek, który ją rozpoczął) Centrum nurkowe Olympus w Morehead City, NC), wraz z Rodem Grossem, Dale'em McCulloughiem i Claude'em Hallem (grupą, która rozpoczęła poszukiwania poprzez szeroko zakrojone badania archiwów marynarki wojennej z II wojny światowej) postanowili odszukać zestrzelony okręt podwodny. Ich polowanie trwało 10 lat, aż do kwietnia 1975 r., kiedy to odnaleziono go w odległości XNUMX mili od pierwotnych współrzędnych zapisanych przez Icarusa.

Nurkowie badający niemiecki okręt podwodny U-352 u wybrzeży Karoliny Północnej

Dziś U-352 jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wraków w Karolinie Północnej. Dla nurków udających się do Morehead City, znajduje się na szczycie listy. Nawet mając świeżo w pamięci instruktaż nurkowania, widok U-352 materializującego się na dnie, siedzącego z 45-stopniowym przechyłem na prawą burtę, jest niesamowitym widokiem. Znajdujący się około 35 mil od brzegu, U-352 leży w pobliżu Prądu Zatokowego, który często nagradza nurków widocznością ponad 100 stóp.

Dwóch nurków, jeden na respiratorze, drugi na obiegu otwartym, nurkują na pokładzie niemieckiego U-Boota.

Podążając linią zejścia w dół, moje pierwsze wrażenie na temat wraku było całkowitym zaskoczeniem jego stosunkowo smukłą średnicą. Kwatery mieszkalne na większości średniej wielkości okrętów wojennych klasy szturmowej z tej epoki były dalekie od luksusu. Życie na U-boocie o maksymalnej szerokości zaledwie 20 stóp wydawało mi się niezrozumiałe klaustrofobiczne – nawet jeśli nikt nie strzelał do ciebie ani nie zrzucał na ciebie ładunków wybuchowych.

Choć okręt jest w dużej mierze nienaruszony, większość tego, co widać na dnie, to pozostałości kadłuba ciśnieniowego, gdyż większa część zewnętrznej obudowy U-Boota zardzewiała.

Rura osłonowa U-352 leżąca w piasku po upadku z wieży dowodzenia niemieckiego okrętu podwodnego w momencie zatopienia.

Podczas gdy pracowałem nad wrakiem, aby wykonać kilka wybranych zdjęć, niefotograf we mnie zbłądził inną ścieżką. Przez lata miałem okazję nurkować przy wielu wrakach, większości ofiar sztormów, zderzeń z rafami, a nawet kilku zatopionych przez niemieckie U-Booty. Ale możliwość położenia ręki na jednym z tych sztucznych drapieżników po raz pierwszy była czymś potężnym.

Zjazd na U-352

Nurkowie trzymają się systemu lin, który obejmuje również dwie liny biegnące równolegle do łodzi nurkowej, na których nurkowie rozciągają się podczas przystanku bezpieczeństwa na końcu nurkowania.

Nawet wśród doświadczonych nurków z Outer Banks największym wyzwaniem podczas nurkowania w U-352 — jak w przypadku większości wraków w tym rejonie na głębokościach większych niż 70 stóp — jest czekanie, aż łódź nurkowa zaczepi się o wrak i rozłoży liny. Procedura wymaga, aby członek załogi niósł linę i fizycznie przywiązał się do wraku. W przypadku U-352 jest to 120-stopowe dopłynięcie do dna, zanim ktokolwiek inny będzie mógł wejść do wody.

W zależności od warunków, ćwiczenie może trwać od 15 do 20 minut. Aby przyspieszyć ten proces, nurkowie Olympus Diving Center są wyposażeni w sprzęt do komunikacji podwodnej. Z dołu nurek może doradzić kapitanowi, czy musi przesunąć łódź lub wyłożyć więcej liny, a także przekazać szczegółowy raport o warunkach od góry do dołu.

Warunki nurkowania w Karolinie Północnej

Zmienną kontrolną podczas nurkowania przy wrakach Outer Banks w Karolinie Północnej jest pogoda. Jednego dnia może być wspaniale, z spokojnym morzem i błękitną wodą, podczas gdy następnego dnia może być absolutnie paskudnie, z silnymi wiatrami i wzburzonym morzem lub po prostu ponurą widocznością w zakresie od 10 do 30 stóp.

Najbardziej wpływową siłą natury jest Prąd Zatokowy, który ociera się o wschodni występ Ławicy, płynąc na północ. W wyniku Prądu, średnie temperatury wody latem mogą wynosić wysokie 70 stopni Fahrenheita, czasami wzrastając do niskich 80 stopni Fahrenheita, a widoczność pod wodą przekracza 100 stóp. W wielu miejscach wraków w tym rejonie prąd jest często wystarczająco silny, aby użycie linii w dół było koniecznością.