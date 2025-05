Odkrycie dzwonu nurkowego obala mit o wraku statku

Wokół korwety Królewskiej Kanadyjskiej Marynarki Wojennej krążył „mit dzwonu” Trentoński, który został zatopiony w lutym 1945 roku w kanale La Manche przez niemiecki U-Boot, według znanego brytyjskiego nurka technicznego, specjalizującego się w poszukiwaniu wraków, Doma Robinsona.

Plotka głosiła, że ​​artefakt został zlokalizowany, ale nie wydobyty wiele lat temu, podczas pierwszego nurkowania na wraku o głębokości 65 m. Po tym zdarzeniu nie został już zauważony i uważano, że zaginął na zawsze w mule dna morskiego.

„Dlatego nawet w najśmielszych snach nie wierzyłem, że faktycznie go znajdę – ale czasami mity okazują się prawdą” – mówi Robinson, któremu niedawno udało się odzyskać dzwon i który podzielił się tym doświadczeniem na swojej popularnej stronie Nurek głębinowy YouTube kanał (patrz poniżej).

Co więcej, w ciągu dwóch tygodni od przyniesienia dzwonu Robinson zgłosił go do Receiver of Wreck i zwrócił przedstawicielom Canadian Navy. Zostanie on teraz odrestaurowany i wystawiony w Naval Museum of Halifax.

HMCS Trentonian

HMCS Trentoński (K368) była zmodyfikowaną wersją Kwiat- korweta klasy, ostatnia, która zaginęła podczas II wojny światowej. Brała udział w bitwie o Atlantyk i służyła jako eskorta konwoju pod dowództwem Plymouth, gdy została storpedowana przez niemiecki okręt podwodny U-1004 niedaleko Falmouth. Korweta zatonęła w mniej niż 10 minut, a zginęło sześciu członków jej załogi.

Do trzech razy sztuka

Robinson już zanurkował Trentoński dwukrotnie, a trzeci raz odwiedził go tylko dlatego, że pozostali nurkowie w grupie chcieli zobaczyć pozostałości 63-metrowego okrętu wojennego.

Powrót na łódź nurkową – uradowany Dom Robinson (nurek głębinowy / YouTube)

Wrak leży mocno uszkodzony i lekko na lewej burcie, a film Robinsona prowadzi widzów obok kotłów Yarrow do wybuchającej gaśnicy na rufie. Są tam pozostałości iluminatora i rurociągu oraz to, co może być rozbitym ładunkiem głębinowym.

Bliżej dziobu Robinson opisuje „pomieszczenie z brązu” lub innego materiału nieżelaznego, o którym uważa się, że było pomieszczeniem kompasu. Dalej do przodu znajduje się masa okablowania, skrzynek przyłączeniowych i rurociągów, ale gdy dostrzega krawędź dzwonu i próbuje go wydostać, muł wybucha.

Ponieważ jego kamera GoPro i tak traciła moc, na szczęście był pod ręką podwodny fotograf Rick Ayrton, który w tym momencie mógł przejąć obowiązki związane z nagrywaniem.

Dzwonek w żółtych rękawiczkach Doma Robinsona (Rick Ayrton)

Wrak nie jest zabezpieczony, a historyk marynarki wojennej Roger Litwiller odpowiedział na wiadomość o odkryciu, mówiąc kanadyjskiej telewizji CTV News, że jego zdaniem Trentoński należy traktować jako grób wojenny, pozostawiając na miejscu „przedmioty dziedzictwa”, takie jak artefakty z mosiądzu.

Litwiller powiedział, że wiele artefaktów zostało już wyjętych z wraku przez nurków w poprzednich latach. „Gdyby personel jednego z cmentarzy w Normandii przyszedł rano do pracy i znalazł wykopane doły na całym cmentarzu, a mosiężne uchwyty trumien zostały usunięte, jaka byłaby reakcja? Wybuchłoby międzynarodowe oburzenie” – powiedział stacji.

Właściwa rzecz

Robinson zgadza się, że wrak był „często nurkowany od co najmniej początku XXI wieku” i, jeśli chodzi o dzwon, że „wielu nurków bezskutecznie próbowało go odnaleźć, łącznie ze mną – aż do tego nurkowania”.

„Byłem trochę zdenerwowany, gdy spotkałem się ze wszystkimi tymi kanadyjskimi oficerami, ponieważ czułem, że będą trochę zdenerwowani tym, że wyjęliśmy dzwon z wraku statku, w którym najwyraźniej zginęli członkowie kanadyjskiej marynarki wojennej” – mówi.

Spotkanie z Kanadyjczykami w Wielkiej Brytanii (Aidan Davies Webb)

Członek Królewskiej Kanadyjskiej Marynarki Wojennej ogląda dzwon podczas przekazania (Aidan Davies Webb)

Jednak wszelkie takie obawy szybko rozwiały się, gdy jeden z oficerów powiedział mu: „Słuchaj, to co zrobiłeś było absolutnie słuszne. W krótkim czasie nic tam nie zostanie. Te rzeczy po prostu gniją i spadają, a ostatecznie staną się częścią dna morskiego”.

Kanadyjski oficer powiedział Robinsonowi: „O wiele lepiej byłoby, gdyby ten dzwon znajdował się na powierzchni, w muzeum, do którego będzie mogło pójść mnóstwo ludzi i go zobaczyć, a gdzie upamiętnieni zostaną ci, którzy zginęli i służyli”.

„Jestem niesamowicie zadowolony, nie tylko dlatego, że znalazłem dzwon, choć to jest ewidentnie niesamowite, ale także dlatego, że wraca do Kanady na pokładzie innego kanadyjskiego okrętu wojennego” — mówi Robinson. „A gdy już tam dotrze, zostanie wystawiony w muzeum, aby upamiętnić tych, którzy zginęli, ale także tych, którzy służyli.

„To było absolutnie epickie nurkowanie, to było wspaniałe przeżycie i, wiesz, myślę, że postąpiłem właściwie”. Obejrzyj Trentoński nurkowanie i inne filmy z nurkowania wrakowego at Nurek głębinowy.

