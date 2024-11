Pelagiański jacht nurkowy Wakatobi

Nurkowanie w stylu high-style na pokładzie Pelagian odsłania nieskończone bogactwa podwodnego świata Indonezji

Każdego wieczoru, tuż przed zachodem słońca, otoczone koralami skały wokół podstawy Magic Pier ożywają, gdy dziesiątki mandarynek wyłaniają się ze swoich kryjówek, aby odprawić rytuał zmierzchu. Samice gromadzą się w małych grupach od 3 do 5 osób i czekają, aż pojawią się samce. Gdy przybywa adorator, rozpoczyna on swego rodzaju skomplikowany taniec godowy, trzepocząc płetwami piersiowymi. płetwy jak koliber, krążąc wokół jednej lub dwóch nieco mniejszych samic.

Zalotna ryba mandarynka (Synchiropus splendidus), przedstawicielka rodziny smoczych.

Gdy samiec z powodzeniem przyciągnie uwagę chętnej samicy, para rozpoczyna spiralny taniec, wznosząc się dwa do trzech stóp nad koralowce. Ta choreografia wymaga precyzyjnego wyczucia czasu, ponieważ mandarynki są rozsiewaczami tarła; zarówno jaja, jak i plemniki są uwalniane jednocześnie do kolumny wody, aby zostały uniesione przez prądy.

Aby uzyskać optymalne zapłodnienie, samica pozostaje blisko miednicy samca płetwy podczas gdy krążą. Następnie, w szczytowym momencie wspinaczki, ona wypuści jaja. Gdy ich misja zostanie wykonana, oboje trzepoczą z powrotem na dół, gdzie samiec ponownie podejmie zaloty i przejdzie do następnej dostępnej partnerki. Porozmawiajmy o facetach, którzy mają mnóstwo szczęścia.

Ten wieczorny pokaz to tylko jedna z wielu atrakcji rejsu na pokładzie jachtu nurkowego Pelagian.

Luksus w stylu vintage z pięciogwiazdkową obsługą

Jacht pelagijski na kotwicy (na górze), wnętrze głównego salonu (na dole po lewej), wodzowie pracujący w kuchni (na dole po prawej).

Pelagian nie jest typowym jachtem mieszkalnym. Mierzący 115 stóp/36 metrów długości z solidną 24-stopową/7.5-metrową belką i zaokrągloną rufą typu fantail, Pelagian rozpoczął życie jako elegancki, światowy jacht motorowy, zbudowany w stoczni Batservice Verft A/S w Mandal w Norwegii w 1965 roku.

Na początku lat 1980. nowi właściciele przebudowali główny pokład jachtu, aby dostosować go do operacji nurkowych i osiedlili łódź na Morzu Czerwonym. Wówczas znany jako Fantasea, jacht zmienił miejsce, aby pływać po Seszelach i Oceanie Indyjskim przez kilka lat, zanim znalazł nowy dom w Indonezji. Po przejściu pełnego remontu i modernizacji Fantasea odrodziła się jako Pelagian i wkrótce stała się idealnym uzupełnieniem lądowych operacji nurkowych Wakatobi.

Sala kamer na jachcie nurkowym Pelagian

Podczas gdy linie Pelagian są zabytkowe, zakwaterowanie i pomieszczenia socjalne są tak nowoczesne, jak na każdym luksusowym jachcie z najwyższej półki. Wakatobi nie szczędziło kosztów, aby Pelagian osiągnął te same skrupulatne standardy, z których słynie ten ośrodek. Wystrój jachtu jest ekskluzywny i oferuje wszystkie oczekiwane udogodnienia, takie jak indywidualnie sterowana klimatyzacja i nowoczesne centrum multimedialne z rozrywką na płaskim ekranie.

Kabina głównego apartamentu Pelagiana (na górze), kabina superlux (na dole po lewej) i kabina standardowa (na dole po prawej).

Dla tych, którzy szukają wyjątkowego luksusowego doświadczenia, apartament główny Pelagian oferuje zakwaterowanie godne luksusowego hotelu i jest jednym z największych i najlepiej wyposażonych, jakie można znaleźć na pokładzie nurkowym. Ten apartament rozciąga się na całą szerokość statku i zajmuje całą przednią część głównego pokładu, zapewniając zarówno prywatność, jak i łatwy dostęp do wszystkich części jachtu.

Cechy, które naprawdę wyróżniają Pelagian od większości luksusowych jachtów nurkowych to serwis i ekskluzywność. Lista pasażerów jest ograniczona do dziesięciu osób zakwaterowanych w pięciu przestronnych kabinach. Dzięki 12-osobowej załodze pasażerowie mają zapewniony najwyższy poziom osobistej uwagi, bardziej pasujący do prywatnego jachtu. Każdego dnia zespół kulinarny na pokładzie tworzy posiłki godne restauracji wyróżnionej gwiazdką Michelin, włączając świeże lokalne smaki do menu, które zawiera również międzynarodowe przysmaki.

„Wakatobi i Pelagian nadal wyznaczają standardy dla światowej klasy, luksusowego nurkowania. Załoga była fenomenalna. Jedzenie było zawsze absolutnie pyszne. Nurkowanie z Pelagian jest nie do pobicia. Nieskazitelne rafy i mnóstwo życia wszędzie. Ta wyprawa nie mogła być lepsza.” Michael i Barbara Mayfield

Posiłki odbywają się w głównym salonie lub na rufie, na tle zachwycającego morza i nieba. Jacht oferuje klimatyzowane jadalnie i salony, wydzielone pomieszczenie z kamerą oraz osłonięte i otwarte zewnętrzne salony idealne do czytania lub spokojnego relaksu.

Ostateczna filozofia usług Pelagian dotyczy wszystkich aspektów życia na pokładzie, od uważnej obsługi kabiny i usług gastronomicznych po przygotowania do nurkowania i wsparcie w wodzie. Aktywności nurkowe są prowadzone z pary specjalnie wykonanych łodzi nurkowych, a załoga zajmuje się całym zarządzaniem sprzętem.

Jeden z dwóch 17-stopowych statków nurkowych firmy Pelagian przewoził nurków na miejsca nurkowe.

Przewodnicy nurkowi zapewniają wsparcie pod wodą na żądanie lub w razie potrzeby i są ekspertami w lokalizowaniu rzadkich obiektów morskich. Ponieważ nurkowania odbywają się albo w płytkich miejscach mułowych, albo na strukturach o znacznych pionowych wypukłościach, które są idealne do profili wielopoziomowych, czas spędzony na dnie rutynowo przekracza 70 minut, a harmonogram pozwala na maksymalnie cztery nurkowania dziennie, w tym nurkowania nocne.

Po każdym nurkowaniu goście otrzymują miętowy ręcznik i poczęstunek, a następnie wracają na pokład, aby odpocząć, podczas gdy załoga przygotowuje wszystko do kolejnego nurkowania.

Gotowi, ustawieni, nurkujemy

Siedmiodniowe rejsy statkiem Pelagian po archipelagu Wakatobi pozwalają podziwiać różnorodne środowiska podwodne, od stromych ścian poprzecinanych nawisami wzdłuż zewnętrznej krawędzi atoli Karang Kaledupa i Karang Kapota, po wyjątkowe możliwości nurkowania w błocie w zatoce Pasar Wajo na wyspie Buton.

Miejsce nurkowe Targ rybny w pobliżu Wangi Wangi, Wakatobi, Indonezja

Pelagian opływa również południowo-zachodnie krańce wysp Wangi Wangi i Kaledupa, zapewniając kolejną rundę wspaniałych raf, dramatycznych pionowych spadków i szczytów, z których każdy odsłania kalejdoskopową menażerię życia morskiego. Zbocza i ściany, które opadają w głąb, pokryte są dużymi, żywymi kolorami miękkich drzew koralowych i gorgoniami w kolorze czerwonym, pomarańczowym, różowym i żółtym. Dzięki dramatycznym spadkom i widoczności, która zwykle przekracza 75 metrów, miejsca te są idealne do podziwiania szerszego obrazu, a czasami można tam zobaczyć gatunki żyjące na otwartej wodzie, takie jak barakudy czarnopłetwe, żółwie morskie i orlenie.

Oprócz dramatycznych krajobrazów morskich, jest tu mnóstwo małych znalezisk. Najważniejszym punktem każdego rejsu Pelagian są liczne okazje do znalezienia pigmejskich koników morskich, ponieważ nurkowania odbywają się w obszarach, w których żyją trzy z najbardziej znanych gatunków: Bargibant, Denise i Pontoh.

Nurkowanie w błocie

Charakterystycznym elementem wyprawy pelagian jest nurkowanie w błocie po południowo-wschodniej stronie wyspy Buton. Miejsca, które są kwintesencją nurkowania w błocie, to Cheeky Beach, Banana Beach i In Between. Miejsca te charakteryzują się stopniowymi zboczami od linii brzegowej do 100 stóp, z pustynnym dnem składającym się głównie z piasku i żwiru pokrytego odrobiną lekkiego osadu, który może zostać łatwo wzburzony przez źle umieszczony płetwa.

Krewetka Goby z krewetką, która jest jej towarzyszką

Dla nowicjusza nurka błotnego pytanie może brzmieć: „Dlaczego tu jestem?” – dopóki nie zaczniesz widzieć, co tam jest! Pierwszym widokiem może być cętkowana czerwona twarz jadowitego węgorza wystającego z piasku. Albo może cud ośmiornica, na spacerze. Bliższe spojrzenie ujawni krewetki Colemana na jeżowcach ognistych i obcych krewetkach modliszkowych pawich, a także babki krewetkowe zajmujące się domem ze swoimi współlokatorami, krewetkami alpheid, które zdają się wykonywać całą pracę.

Nurkowanie z pomostów

Każde szanujące się miejsce do nurkowania w błocie powinno obejmować nurkowanie z pomostu, a w Pasar Wajo Bay Pelagian ma trzy do wypróbowania: Asphalt Pier, New Pier i Magic Pier. Każde z nich ma swój własny charakter i atrakcje.

Gadzi wąż węgorz

Wśród ulubionych miejsc fanów jest Asphalt Pier. Nurkowie mogą bezpiecznie polować wokół przodu mola i pali, aby znaleźć krewetki babkowate, żabnice, skorpeny liściowe i wytrzymałe duchy, igliczniowate i wiele innych.

Pale w New Pier to świetne miejsce do polowania na węgorze wstęgowe, igliczniowate i kolczaste skorpeny, a sąsiadujące z nimi pole szczątków to dobre miejsce do polowania na ośmiornica oraz babki, które chronią się w muszlach, puszkach i butelkach.

Ryba żabnica o pomarańczowym kolorze.

A potem jest Magic Pier. Choć miejsce to może być produktywne w ciągu dnia, to godziny od zmierzchu do świtu są naprawdę magiczne. Oprócz słynnego mandarynka, miejsce to jest domem dla menażerii bezkręgowców, od mątwy po niebieskopierścieniową ośmiornica do nagoskrzelnych, płazińców, a także żabnic i skrzydlic dwuplamkowych.

Rafy, ściany i iglice

Trzeci etap trasy Pelagian obejmuje bogate w korale płycizny, zbocza i strome spadki, które znajdują się między wyspą Wangi Wangi a Hoga. W wielu miejscach profile rafy wznoszą się do metra lub dwóch nad powierzchnię, zapewniając nurkom łatwe profile wielopoziomowe, aby zmaksymalizować czas spędzony na dnie wynoszący 70 minut lub więcej.

Miejsce nurkowe Karang Kapota

Wśród szerokiej listy miejsc wokół Wangi Wangi znajduje się rafa koralowa Komang. Ten wydłużony kopiec morski jest pełen żywych wzrostów miękkich koralowców i gąbek pielęgnowanych przez prądy i otoczonych mnóstwem życia ryb, które osiągają szczyt, gdy zmienia się przypływ. Innym miejscem jest trafnie nazwany Fish Market ze względu na dużą liczbę ławic ryb, które przyciąga, w tym dość duży ławicę barakud czarnopłetwych.

Pelagian zatrzymuje się w miejscach położonych na zewnętrznej krawędzi pasma górskiego, do którego można dopłynąć łodzią, na przykład przy ostrych jak brzytwa podmorskich górach Blade.

W drodze do i z bazy w Wakatobi Resort, Pelagian może zatrzymać się w miejscach na zewnętrznej krawędzi pasma łodzi dziennych, takich jak podmorskie góry Blade. Ta niezwykła struktura składa się z szeregu ostrych jak noże szczytów biegnących równolegle i połączonych niższym grzbietem, który nadaje całej strukturze wygląd ząbkowanego ostrza noża ustawionego na krawędzi.

To tylko niektóre z wielu niezapomnianych miejsc, które nurkowie zobaczą na pokładzie Pelagian. A łącząc rejs z pobytem w Wakatobi Resort, goście mogą doświadczyć tego, co najlepsze w Indonezji.

„Jak zwykle, standardy na Pelagian nigdy nie zawodzą. Nurkowanie było zapierające dech w piersiach, załoga jest po prostu niesamowita, jedzenie i obsługa przekraczają oczekiwania za każdym razem. Taki niesamowity zespół. Na pewno wkrótce zarezerwuję kolejną podróż na Pelagian! ” ~Simon Bowen

O możliwości połączenia podróży statkiem Pelagian z pobytem w ośrodku możesz przeczytać tutaj: klikając tutaj

Aby dowiedzieć się więcej o Pelagian i Wakatobi, wyślij wiadomość e-mail bezpośrednio do ich biur: biuro@wakatobi.com

Lub uzupełnij szybkie zapytanie o podróż at strona internetowa wakatobi