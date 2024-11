Podwójne nurkowanie w Wakatobi

To może być idealny urlop nurkowy: zacznij od wizyty w jednym z najbardziej kultowych kurortów nurkowych na świecie, gdzie możesz eksplorować dziewicze rafy koralowe, ciesząc się nienaganną obsługą, światowej klasy restauracjami i pierwszorzędnymi noclegami. Następnie wsiadasz na luksusowy jacht nurkowy, który płynie przez Morze Banda, odwiedzając podwodne krajobrazy znane tylko nielicznym, ciesząc się tym samym wzorowym poziomem usług i udogodnień, jakie miałeś na lądzie. Ta podwójna kąpiel wyjątkowych podwodnych wrażeń i relaksu na powierzchni jest dostępna wyłącznie dla gości Ośrodek nurkowy Wakatobi.

W Wakatobi wszystko kręci się wokół raf koralowych i możliwości nurkowania na nich.

ZACZYNA SIĘ NA BALI

Pola ryżowe rozsiane po Bali są interesujące, ponieważ są piękne. Zazwyczaj wkomponowane w zbocze wzgórza w kształcie tarasów, metoda rolnictwa mająca prawie 2000 lat, większość tych pól została wyrzeźbiona ręcznie.

Wakatobi to kwintesencja „z dala od wszystkiego”. Ten idylliczny ośrodek nadmorski znajduje się na małej wyspie na wodach indonezyjskiego Morza Banda, daleko od codzienności. Choć jest oddalony, zaskakująco łatwo się do niego dostać bezpośrednie loty czarterowe ośrodka i usługi transferu concierge.

Kiedy goście wylądują Międzynarodowe lotnisko na Bali, witają ich przedstawiciele Wakatobi, którzy zajmują się wszystkimi szczegółami przylotu, transferów i przesiadek. Zespół Wakatobi może również zaplanować zakwaterowanie i wycieczki dla gości, którzy chcą spędzić kilka dodatkowych dni na Bali przed wyruszeniem na Wakatobi. Rano w dniu lotu do Wakatobi goście czekają w saloniku VIP, zanim wsiądą na pokład dużego samolotu pasażerskiego, aby wygodnie polecieć na prywatne lotnisko Wakatobi.

RELAKS W OŚRODKU I WYJĄTKOWE NURKOWANIE

Ośrodek nurkowy Wakatobi znajduje się w prywatnym rezerwacie morskim, w którym znajdują się jedne z najbardziej dziewiczych i różnorodnych biologicznie raf koralowych na świecie. Bezpośrednio przy plaży znajduje się House Reef, która została nazwana najlepszym miejscem do nurkowania z brzegu na świecie. Nurkowie i osoby uprawiające snorkeling mogą eksplorować ten rozległy podwodny ogród dniem i nocą. Każdego dnia flota przestronnych, specjalnie zbudowanych łodzi nurkowych zapewnia wyłączny dostęp do ponad trzech tuzinów wyjątkowych miejsc do nurkowania i snorkelingu. Uprzejmi przewodnicy nurkowi zapewniają obsługę na poziomie concierge zarówno na łodziach, jak i pod wodą.

Życie na rafie koralowej Wakatobi. Zdjęcie przez Marco Fierli

„Nurkowanie w Wakatobi jest nie do pobicia. Nieskazitelne rafy i mnóstwo życia wszędzie. Ta wyprawa nie mogła być lepsza.” ~ Michael i Barbara Mayfield, wrzesień 2022

Na lądzie goście mogą odpocząć w tradycyjnie urządzonych bungalowach położonych w gaju kokosowym na plaży lub podziwiać zachód słońca z tarasu willi nad wodą. Zakwaterowanie łączy ponadczasowy indonezyjski urok z nowoczesnymi wygodami, aby zapewnić relaksujące wakacje. Aktywności na powierzchni obejmują sporty wodne, usługi spa i zajęcia takie jak wycieczki po wyspie i kursy gotowania kuchni indonezyjskiej.

Kolacja na morzu w Wakatobi

Wakatobi jest znane z zapewniania najwyższego poziomu obsługi osobistej i kuchni. Utalentowany zespół kulinarny ośrodka podnosi doświadczenie kulinarne do poziomu gourmet, serwując kuszącą mieszankę międzynarodowych przysmaków i regionalnych ofert, wraz z menu na zamówienie dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi. Personel może stworzyć prywatne doznania kulinarne przy świecach na plaży lub przygotować specjalny piknikowy lunch. Ośrodek oferuje szereg dodatkowych usług specjalnych, takich jak prywatni przewodnicy nurkowania i snorkelingu lub całodniowe czartery na prywatnej łodzi.

Trzy duże i przestronne łodzie nurkowe Wakatobi Dive Resort przycumowały do ​​molo.

INNY RODZAJ LIVEABOARDU

Luksusowy jacht nurkowy Pelagian firmy Wakatobi przepływa przed ośrodkiem, w którym mieści się również jego port macierzysty.

Doskonałym uzupełnieniem pobytu w ośrodku Wakatobi Resort jest wycieczka na pokładzie Jacht nurkowy Pelagian. Widziany z daleka, ten lśniąco-biały 36-metrowy statek może wydawać się jednym z prywatnych statków wycieczkowych, które pływają wzdłuż nabrzeży luksusowych portów, takich jak San Tropez czy Newport. I w przeciwieństwie do większości łodzi nurkowych do nurkowania na żywo, Pelagian nie obsługuje mas i jest skonfigurowany tak, aby zabrać maksymalnie dziesięciu gości. Pozwala to na wygodne zakwaterowanie na jachcie, bardziej przypominające pokój hotelowy niż ciasną kabinę. Załoga składająca się z dwunastu osób obejmuje szefa kuchni i stewardów, co pozwala na wykwintne doznania kulinarne i pięciogwiazdkową obsługę.

Częścią programu rejsu statkiem Pelagian jest wizyta w zatoce Pasarwajo na wyspie Buton, gdzie w miejscu nurkowym Magic Pier można o zmierzchu nurkować i robić zdjęcia godom mandarynek (Synchiropus splendidus). Zdjęcie przez Walta Stearnsa

„Bardzo wysokie standardy są normą na Pelagian. Nurkowanie było zapierające dech w piersiach, załoga jest po prostu niesamowita, jedzenie i obsługa na Pelagian przekraczają oczekiwania za każdym razem. Na pewno wkrótce zarezerwuję kolejną podróż!” ~ Simon Bowen, październik 2022

Ale chociaż przestronne kabiny i pomieszczenia socjalne prezentują luksusowe wnętrze jachtu, Pelagian jest w dużej mierze łodzią nurkową. Statek pływa po szerokim pasie archipelagu Wakatobi i zapuszcza się do południowej części wyspy Buton. Siedmiodniowe trasy i sezonowe 10-dniowe wycieczki obejmują różnorodne podwodne środowiska, od ścian Karang Kaledupa i Karang Kapota po wyjątkowe możliwości nurkowania w błocie w zatoce Pasarwajo na wyspie Buton. Trasa Pelagian przebiega również wzdłuż południowo-zachodnich krawędzi wysp Wangi Wangi i Kaledupa, zapewniając kolejną rundę wspaniałych raf, dramatycznych pionowych spadków i szczytów, z których każdy odsłania kalejdoskopową menażerię życia morskiego.

Salon jachtowy Pelagian Dive Kabina główna Pelagian Pelagian Galley (Kuchnia) Nurkowie przygotowują jeden z dwóch pontonów o sztywnym kadłubie o długości 18 stóp/5.5 m firmy Pelagian.

Nurkowania odbywają się z pary specjalnie skonstruowanych łodzi nurkowych, a załoga zajmuje się całym sprzętem. Nurkowania prowadzi jeden z doświadczonych przewodników Wakatobi, którzy zapewniają wsparcie pod wodą, gdy jest to wymagane lub potrzebne, i są ekspertami w lokalizowaniu rzadkich obiektów morskich. Ponieważ nurkowania odbywają się albo w płytkich miejscach mułowych, albo na strukturach o znacznych pionowych wypukłościach, które są idealne do profili wielopoziomowych, czasy nurkowania na dnie rutynowo przekraczają 70 minut, a harmonogram pozwala na maksymalnie cztery nurkowania dziennie, w tym nurkowania nocne.

NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA

Ponieważ wszystkie rejsy Pelagian zaczynają się i kończą w kurorcie Wakatobi, połączenie tras lądowych z morskimi jest łatwe. Loty z Bali zazwyczaj przylatują do ośrodka przed południem, dając gościom ośrodka wystarczająco dużo czasu na zjedzenie lunchu, rozgoszczenie się i odbycie pierwszego nurkowania w trakcie wyprawy przed kolacją. Nurkowie, którzy mają zaplanowaną podróż bezpośrednio na pokład Pelagian, mają również szansę na relaks i zjedzenie lunchu w jadalni na plaży, podczas gdy personel będzie ich przekazywał bagaż i sprzęt do nurkowania do kabin i szafek. Wczesnym popołudniem wszystko jest na swoim miejscu, a Pelagian odpływa na lokalną rafę, gdzie goście mogą wykonać nurkowanie sprawdzające, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Ale nawet to pierwsze nurkowanie często trwa 70 minut lub dłużej, wyznaczając ton na nadchodzący tydzień.

Kiedy Pelagian wraca na dok Wakatobi pod koniec każdego rejsu, goście odlatujący mogą się zrelaksować i skorzystać z udogodnień ośrodka przed złapaniem popołudniowego lotu. Goście przesiadający się do ośrodka mogą nadal gromadzić czas na dnie, wskakując na łódź późnym rankiem lub popołudniem lub nurkując na rafie koralowej. W przypadku wszystkich tych transferów goście nie muszą się martwić o transfer bagaż lub sprzętu, ponieważ załoga Wakatobi zajmuje się wszystkimi szczegółami, usuwając niedogodności związane z podróżą, a pozostawiając tylko relaks.

