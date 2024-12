Dunia Baru Wakatobiego

Dunia Baru, numer 35 dalej Ośrodek nurkowy Wakatobilista miejsc do nurkowania z dumą plasuje się w „Top Ten”, ponieważ ci, którzy ją poznają, postrzegają ją jako rafę niemal dorównującą innej ulubionej rafie fanów Kurs ogród zoologiczny. Dzieje się tak dlatego, że to miejsce jest podobne w bliskiej odległości od kurortu, a także ma podobną topografię do zoo, z pochyłym profilem pokrytym twardymi koralowcami prowadzącym do piaszczystej platformy, po czym ponownie opada na głębokość 20 metrów (70 stóp). w dół ściany. Dunia Baru ma klimat „ahh”, gdzie nurkowie mogą cieszyć się długimi, wielopoziomowymi profilami na średnich głębokościach, poszukując różnorodnej i intrygującej kolekcji życia morskiego.

Kilka minut od molo Wakatobi Dive Resort, Dunia Baru charakteryzuje się wspaniałą twardą rafą koralową o pochyłym profilu prowadzącym do piaszczystej platformy, po czym ponownie spada na głębokość 20 metrów (70 stóp) w dół po ścianie.

Nurkowania rozpoczynają się od zejścia do miejsca zacumowania na głębokość 12 metrów (40 stóp), gdzie piaszczyste dno jest przerywane płaskorzeźbionymi głowami koralowców. Zbocze nad miejscem do cumowania przechodzi w skały pokryte koralowcami, a w górnym biegu dominuje las koralowy jelenia i palcowca, który wznosi się na głębokość umożliwiającą nurkowanie. Większość nurków zachowuje szczyt zbocza w celu odgazowania pod koniec nurkowania, ale fotografowie czasami wyruszają w stronę jeleniowatych, aby wypatrywać licznych gatunków kardynałów czających się wśród gałęzi, w tym najbardziej poszukiwanego, piżamy kardynał.

Ta para kardynałków pajama (Sphaeramia nematoptera) należy do wielu gatunków ryb z rodziny kardynalowatych, które można zobaczyć w Dunia Baru.

Kardynał piżamowy jest ulubieńcem fotografów, ponieważ ma jeden z najjaśniejszych i najbardziej niezwykłych wzorów kolorystycznych spośród wszystkich ryb żyjących na rafie. Uderzające czerwono-pomarańczowe oczy ryby wyróżniają się na tle zielonkawo-żółtej twarzy, która gwałtownie przechodzi w połowie ciała w srebrzystą tylną część ozdobioną głębokimi szkarłatnymi plamami. Ten niezwykły wzór kolorystyczny sprawia wrażenie śpiącego z załzawionymi oczami, ubranego w spodnie od piżamy w kropki – co jest odpowiednią analogią, biorąc pod uwagę, że ryby te polują nocnie.

Nurkowie podążający zboczem w dół od miejsca cumowania znajdą mnóstwo dodatkowych tematów godnych uwagi. Plamy piasku są usiane norami babek krewetek ze współżyjącym ze sobą skorupiakami. Oglądanie tych pracowitych krewetek podczas kopania wspólnej nory to niezła rozrywka.

Babki krewetkowe wraz ze swoim partnerem, skorupiakiem, zapewniają dobrą rozrywkę, podczas gdy pracowite małe krewetki wykonują całą pracę polegającą na kopaniu wspólnej nory, podczas gdy babka krewetkowa nie robi nic lub prawie nic poza uważaniem na niebezpieczeństwo.

Objazd w stronę hałd gruzu znajdujących się na północnym krańcu stanowiska, na głębokości do 20 metrów, daje możliwość polowania na wargacza błyskowego. Często uważany za jednego ze „świętych Graali” makro fotografia, te wspaniale ozdobione rybami mogą stanowić nie lada wyzwanie dla podwodnych migawek, ponieważ rzadko pozostają nieruchomo wystarczająco długo, aby zrobić portret.

Regularnie tułają się wargacze i papugi, a także okazjonalnie szylkret lub żółw zielony. Dunia Baru obfituje także w kolorowe ślimaki nagoskrzelne i jest jednym z lepszych miejsc w rezerwacie morskim Wakatobi do poszukiwania tęczowych płazińców.

W tym miejscu występują także krewetki modliszkowe, które budują w piasku skomplikowane podziemne komory. Chociaż czasami pojawiają się w ciągu dnia, te nieziemskie stworzenia są częściej widywane podczas nocnych nurkowań. Dunia Baru jest popularnym miejscem do nurkowania po zmroku, ponieważ znajduje się w odległości krótkiej przejażdżki łodzią od kurortu i charakteryzuje się minimalnymi prądami. Po zachodzie słońca pojawia się zupełnie nowa obsada postaci, aby zachwycić nurków tym, co wielu odwiedzających tę stronę określa jako jedno ze swoich nowych ulubionych.

Podsumowując, Dunia Baru to wspaniałe nurkowanie pomiędzy wspaniałą mieszanką pięknych twardych koralowców, głębokim spadkiem i unikalnymi obiektami życia morskiego. Ale nie zapominaj, że Wakatobi ma ponad 50 innych nazwanych miejsc do nurkowania, które warto odwiedzić, co czyni go rajem dla fotografów, w których można robić wszystko, od doskonalenia umiejętności lub dodawania nowych i ekscytujących zdjęć – czy to szerokokątnego, makro, czy obu, twój biblioteka.

Aby dowiedzieć się więcej o Wakatobi, odwiedź stronę Witryna Wakatobi lub Wakatobi Dive Resort's strona z blogiem, Wakatobi Pływ.

Zdjęcie autorzy: Walt Stearns