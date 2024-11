Fantastyczne zwierzęta Wakatobi i jak je znaleźć

Nurkowie schodzą do jednego z wielu miejsc do nurkowania przy ścianie w Wakatobi.

W Wakatobi wielką atrakcją są małe rzeczy.

Nieskazitelne rafy koralowe Wakatobi są domem dla niezwykłej kolekcji drobnych i kolorowych form życia morskiego, ku uciesze miłośników stworzeń i fotografów makro. fotografia entuzjaści.

Przewodnicy nurkowi Wakatobi to eksperci w znajdowaniu i wskazywaniu tych małych skarbów, ale możesz też samodzielnie wypatrywać ciekawych stworzeń — musisz tylko wiedzieć, gdzie szukać.

Współlokatorzy Nemo

Ryba błazenek z ukwiałem żywicielskim.

Znajdź ukwiał morski, a prawdopodobnie natkniesz się na kuzynów Nemo, którzy z nim mieszkają. Po zrobieniu kilku niezbędnych portretów tych kolorowych ryb błazenkowatych, zatrzymaj się na chwilę i przyjrzyj się bliżej falującym mackom.

Para krabów porcelanowych (rodzina Porcellanidae) na ukwiale.

Chociaż najbardziej prawdopodobne jest, że natkniesz się na jednego lub dwa kraby porcelanowe (rodzina Porcellanidae), możesz również natknąć się na kraba harlekina (Lissocarcinus laevis) polującego na resztki jedzenia pozostawione przez gospodarza.

Krab arlekin (Lissocarcinus laevis)

W zamian za darmowe posiłki i ochronę, jaką zapewniają czułki ukwiału, kraby te świadczą również cenną usługę usuwania nadmiaru śluzu i martwej tkanki z ciała ukwiału.

A potem są krewetki. Ukwiały są domem dla kolorowej kolekcji tajemniczych skorupiaków. Masz krewetkę ukwiałową z białą plamką (Periclimenes brevicarpalis), która jest również znana jako wspaniała krewetka ukwiałowa, krewetka pawi ogon i krewetka ukwiałowa błazenek, a także piękną, ale niefortunnie nazwaną krewetkę czyszczącą Scarlet skunk (Lysmata amboinensis), żeby wymienić tylko kilka.

Krewetka ukwiałowa (Periclimenes brevicarpalis), zwana także krewetką ukwiałową.

Krewetka czyścicielka szkarłatna (Lysmata amboinensis), zwana także szkarłatną damą i szkarłatną prążkowaną krewetką czyszczącą.

Krewetka kucana (Thor amboinensis) nazywana jest także seksowną krewetką, ponieważ często macha ogonem.

Jednym z ulubionych znalezisk jest seksowna krewetka ukwiałowa (Thor amboinensis) – nazwana tak ze względu na sugestywne kołysanie ogona, które naśladuje falujące ruchy czułek ukwiału.

Ulubione fanów

Wachlarze morskie są wszechobecnym widokiem na ścianach Wakatobi i zewnętrznych zboczach rafy. Te spłaszczone miękkie koralowce rozciągają rozgałęzione sieci polipów, aby zbierać szwedzki stół z planktonu napędzanego prądem. I nie są jedynymi, które czekają, aby cieszyć się tą poruszającą ucztą małych przekąsek. Wachlarze morskie to miejsce, w którym można znaleźć niektóre z najwspanialszych miniatur Wakatobi – karłowate koniki morskie. Te małe stworzenia są tak dobre w ukrywaniu się, że pozostały nieznane nauce aż do kilku lat temu.

Konik morski karłowaty bargibant (Hippocampus bargibanti)

Konik morski karłowaty Pontoha (Hippocampus pontohi)

Do tej pory w oceanie żyje siedem gatunków karłowatych koników morskich, z czego pięć można znaleźć na wachlarzach morskich Wakatobi. Trzeba mieć bystre oko, aby zlokalizować karłowatego, a często nie są większe od ludzkiego paznokcia i mają doskonały kamuflaż, który pomaga im wtapiać się w otoczenie gospodarza. Dobra wiadomość jest taka, że ​​karłowaci trzymają się blisko domu i mogą spędzić całe życie na tym samym wachlarzu morskim. Wystarczy poprosić o pomoc przewodnika nurkowego, a prawdopodobnie wskaże ci właściwą gałąź.

Perpetuum Mobile Drapieżniki

Grona wachlarzy morskich są ulubionym miejscem jastrzębia długonosego (Oxycirrhites typus). Charakterystyczny czerwono-biały wzór w kratkę tego bystrego małego drapieżnika sprawia, że ​​jest to ulubiony obiekt fotografów podwodnych. Chociaż jastrzębie mogą urosnąć do rozmiarów od trzech do czterech cali, jastrzębie mogą być trudne do wykrycia, ponieważ ich wzór kolorów idealnie komponuje się z splątanymi gałęziami czerwonej lub pomarańczowej gorgoni. Szukaj dalej, bo jastrzębiak nie minie długo i zdradzi swoją pozycję.

Rybę z rodziny jastrzębiowatych (Oxycirrhites typus) można znaleźć na wachlarzach morskich i czarnych drzewach koralowych.

W przeciwieństwie do większości drapieżników polujących z zasadzki, jastrzębie są myśliwymi, którzy ciągle się przemieszczają, często zatrzymując się na chwilę przed zmianą pozycji w celu poszukiwania ofiary. Jedną z udanych strategii obserwacji i fotografowania jastrzębi jest wyznaczenie ostatniej znanej pozycji ryby i czekanie. Jastrzębie mają zwyczaj regularnego powracania do ulubionych punktów zasadzki i wtedy możesz oddać strzał. Tylko nie próbuj podchodzić zbyt blisko, bo zniknie w mgnieniu oka.

Podłączony

Być może będziesz musiał zanurkować nieco głębiej, aby zobaczyć babkę biczową (rodzaj: Bryaninops), ponieważ występuje ona prawie wyłącznie na koralowcach z czarnego drutu, które preferują niewielką głębokość. Zatem nie tylko będziesz szukać w słabszym świetle, ale także będziesz szukać małych i często nieruchomych ryb, które są prawie niewidoczne. Babki biczowe mają półprzezroczyste ciała, które filtrują światło otoczenia, dopasowując je do koloru otoczenia, a na ich tułowiu znajdują się poziome paski, które imitują wystające polipy ich koralowców. Dodatkowe adaptacje obejmują skrzela osadzone nisko na spodniej stronie ciała dla minimalnej widoczności, miednica płetwy w kształcie przyssawek, które trzymają się żywiciela, i mają duże oczy, aby dostrzec każdy potencjalny posiłek.

Babka biczowata (rodzaj: Bryaninops obejmuje około 16 różnych gatunków)

Gdy już odnajdziesz babkę morską, możesz wciągnąć się w zabawę w chowanego. Ich bystry wzrok zaalarmuje ich o twoim podejściu, po czym prawdopodobnie przesuną się na dalszy koniec gałęzi, aby uniknąć wykrycia. Ta gra może trwać przez jakiś czas, podczas gdy oni rzucają się, aby utrzymać gałąź między sobą a intruzem spowalniającym bańki. Możesz mieć więcej szczęścia podczas nocnego nurkowania, ponieważ po zmroku ptaki te poruszają się nieco mniej. Kiedy już znajdziesz jedną babkę, poszukaj drugiej, ponieważ ryby te często tworzą pary godowe. Kiedy te ryby są w trybie rodzicielskim, składają lęg jaj na martwej części koralowca, a jeden z rodziców będzie czuwał. Znajdź jajka, a prawdopodobnie znajdziesz także babki.

Beczki Z Włosami

Jednym z małych znalezisk w Wakatobi, które nie będzie wymagało długiego szukania, jest różowy włochaty homar kucany (Lauriea siagiani), znany również jako krab wróżkowy. Ten mały skorupiak – który technicznie nie jest ani homarem, ani krabem – urządza sobie dom w gigantycznej beczce gąbki. Znajdź gąbkę, spójrz na jej spód, a prawdopodobnie znajdziesz jedno z tych delikatnych stworzeń. Pamiętaj tylko, aby poruszać się powoli, ponieważ mogą się ukryć w obecności postrzeganego zagrożenia.

Lauriea siagiani (Lauriea siagiani) to pospolity mieszkaniec dużych gąbek beczkowatych.

W Wakatobi można spotkać wiele gatunków homarów przysadzistych, ale fotogenicznymi faworytami są te różowowłose. Ich półprzezroczysty kamizelka kuloodporna nabiera w świetle perłowego blasku, a delikatny charakter ciała dodatkowo podkreśla warstwa delikatnych białych włosów, która jest więcej niż ozdobna. Różowe, włochate, przysadziste homary żerują na planktonie, a sierść zbiera dryfujące kąski, które następnie oczyszcza się z wystających włókien w celu przygotowania posiłku.

Krab liliowaty, blisko spokrewniony z homarem włochatym, jest w rzeczywistości kolejną odmianą homara przysadzistego należącą do genialnego Allogalathei.

Podczas poszukiwania gąbek beczkowatych w poszukiwaniu włochatych homarów, nie zapomnij sprawdzić, czy liliowce często znajdują się na szczycie. W dole, w miejscu, gdzie liliowce przyczepiają się do gąbki, znajduje się bliski krewny włochatych, krab liliowy, który jest inną odmianą homara squat należącego do genialnego gatunku Allogalathea. Fascynującą cechą tych małych skorupiaków jest to, że ich ubarwienie ciała często ściśle odpowiada ubarwieniu ich żywiciela, co pozwala im wtopić się w otoczenie.

To tylko część fantastycznego i fascynującego życia morskiego, które można odkryć w Wakatobi, gdzie nurkowie i osoby uprawiające snorkeling mają wyłączny dostęp do jednego z najlepiej chronionych i najbardziej zróżnicowanych biologicznie ekosystemów raf koralowych na świecie.

