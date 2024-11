Wakatobi's Turkey Beach – Miejsce nurkowe nr 1

Jeśli miejsce nurkowe Turkey Beach w Wakatobi nie jest poświęcone indykom, to o co w nim chodzi?

Na Turkey Beach można zobaczyć m.in. duże rozdymki białoplame (Arothron hispidus), złote szpadelki (Platax boersii) i oczywiście zielone żółwie morskie (Chelonia mydas).

Spójrz na mapę WakatobiRafy koralowe i zauważysz, że miejsce do nurkowania znane jako Turkey Beach jest wymienione jako nr 1. To ma sens, ponieważ — poza rafa domowa — to jedno z dwóch miejsc nazwanych najbliżej molo ośrodka. Jak blisko jest? Gdybyś siedział przy porannej kawie w restauracji Wakatobi nad oceanem i patrzył na wodę, patrzyłbyś na jej początek.

Goście zatrzymujący się w nowych bungalowach Turtle Beach Bungalows w Wakatobi będą mieli również widok na to miejsce ze swojej werandy, ponieważ znajduje się ono na południowym krańcu terenu ośrodka. Jak sama nazwa wskazuje, wzdłuż brzegu rozciąga się plaża z białym piaskiem, a to ulubione miejsce rodzin szukających przyjaznego dzieciom miejsca do pływania lub nurkowania z rurką.

Miejsce nurkowe Turkey Beach w Wakatobi stanowi kontynuację tego samego systemu rafowego, który tworzy House Reef - całkowicie pokrytego koralowcami zbocza rafy i pionowe ściany.

Z perspektywy nurkowania i snurkowania Turkey Beach jest w rzeczywistości kontynuacją tego samego systemu raf, który tworzy House Reef. Obszar przybrzeżny, który jest znacznie większy niż House Reef, jest zdominowany przez rozległe pokłady trawy morskiej o głębokości od 1 do 3 metrów. Na zewnątrz płaskowyż zmienia skład na bogatą i żywą rafę koralową, która tworzy podobny gwałtowny spadek w głąb, ale z kilkoma subtelnymi różnicami w topografii.

Zamiast mieć niemal pionowy profil, który działa nieprzerwanie, powierzchnia rafy okresowo zmienia tempo od ściany do stromego zbocza i z powrotem. Poruszając się wzdłuż jej powierzchni, znajdziesz krainę cudów twardych i miękkich koralowców oraz gąbek, od szczytu rafy (na głębokości od 2 do 3 metrów) w dół za 50-metrową granicą.

School of large-spined glassfish taking refuge underneath a table coral.

Gdy prądy osiągają zenit, ławice ryb gromadzą się, aby żerować w pobliżu szczytu rafy. Pomiędzy nimi kolorowe anthias i fusiliersy krążą w próbach złapania posiłku, nie stając się jednym z nich. W dowolnym momencie możesz natknąć się na przelatującego orlenia lub dwa lub wędrujący ławicę garbogłowych papugoryb. Bliższe przyjrzenie się fałdom i szczelinom rafy ujawni szeroką gamę skorupiaków i innych bezkręgowców.

Plaża Turkey Beach uchodzi za jedno z najlepszych miejsc w rezerwacie morskim Wakatobi, gdzie można obserwować żółwie.

Zielony żółw morski (Chelonia mydas) udał się na drzemkę na rafie przy Turkey Beach.

Dodatkowo do tej różnorodności życia morskiego, większość terenu jest usiana płytkimi nawisami i podcieniami, które zapewniają licznym żółwiom zielonym przytulne miejsca do drzemki. W rzeczywistości Turkey Beach jest znane jako jedno z najlepszych miejsc w rezerwacie morskim Wakatobi, w którym można znaleźć żółwie. W dzień i w nocy nurkowie napotkają zdrową populację zielonych żółwi morskich. Podczas przypływu wypływają na płycizny, aby skubać trawy morskie, a na głębszych zboczach może dołączyć do nich kilka żółwi szylkretowych, które żywią się gąbkami.

Biorąc pod uwagę liczbę żółwi znalezionych w tym miejscu, możesz się zastanawiać, dlaczego nie nazwano go Turtle Beach? Odpowiedź wiąże się z wielojęzyczną naturą klientów Wakatobi. W początkach istnienia ośrodka, gość z Niemiec był oczarowany wieloma żółwiami morskimi napotkanymi podczas nurkowania, ale miał też pewne trudności ze zrozumieniem, jak powiedzieć „żółw” po angielsku i błędnie nazywał je „indykami”. Od tego momentu nazwa Turkey Beach przylgnęła.

Diver cruising along one the more vertical profiles at Wakatobi dive site Turkey Beach.

Podobnie jak w przypadku House Reef, prądy na Turkey Beach mogą zmieniać siłę i kierunek, płynąc zarówno na północ, jak i na południe w zależności od cyklu pływów. W rezultacie nie ma tu boi cumowniczej, a wszystkie nurkowania odbywają się w dryfach. W zależności od siły prądu plany nurkowania mogą obejmować łagodny dryf lub stać się bardziej ekscytujące.

Oprócz regularnych wizyt łodzi nurkowych ośrodka, Turkey Beach jest obsługiwane przez łodzie taksówkowe Wakatobi. Gdy prądy płyną na północ, nurkowie mogą wybrać się na pięciominutową przejażdżkę łodzią taksówkową do miejsca, a następnie skorzystać z przedłużonego nurkowania dryfowego, które zabierze ich z powrotem do przystani ośrodka.

Ze względu na bliskość ośrodka i to, co ma do zaoferowania, Turkey Beach jest jednym z popularnych miejsc do nurkowania nocnego w Wakatobi. Po zmroku prawdopodobnie znajdziesz żółwie schowane pod półką skalną i śpiące. Znajdziesz tam również zwykłą obsadę nocnych stworzeń, w tym ryby skorpeny na polowaniu, ośmiornica pełzające wśród koralowców, patrolujące kałamarnice, papugoryby schowane w śluzowych kokonach i wszelkiego rodzaju kraby kręcące się w pobliżu.

Nurkowanie na Turkey Beach, niezależnie od pory dnia i nocy, to niezapomniane przeżycie. Jest to jedno z najpopularniejszych miejsc do nurkowania w Wakatobi.

