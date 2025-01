Raj od ściany do ściany Wakatobi

Jeśli lubisz nurkować po ścianach, w Wakatobi znajdziesz się w raju od ściany do ściany

Niezależnie od tego, ile razy tego doświadczyłeś, ten pierwszy moment, gdy dotrzesz do krawędzi stromej podwodnej ściany, zawsze będzie ekscytujący. W jednej chwili przedzierasz się przez płytką rafę koralową, w drugiej jesteś zawieszony nad krawędzią otchłani. Ten topograficzny kontrast jest szczególnie widoczny w Wakatobi Dive Resort, gdzie wiele miejsc do nurkowania obejmuje strome ściany, które zaczynają się na bardzo małej głębokości – niektóre mają mniej niż 10 stóp głębokości i spadają pionowo na głębokości znacznie przekraczające akceptowane granice nurkowania sportowego. Dołącz do nas w tej wirtualnej przygodzie z nurkowaniem na ścianie, która jest pionowa.

Za szczytem rafy koralowej słynnej rafy koralowej Wakatobi znajduje się stroma ściana pokryta kolorową mozaiką twardych i miękkich koralowców, wachlarzy morskich, gąbek i osłonic.

Over the Edge

Łódź nurkowa przy skraju muru To niesamowity widok, gdy łódź nurkowa zbliża się do jednej ze ścian Wakatobi, a jej dziób unosi się nad rafą koralową, która wydaje się być na tyle blisko, że można jej dotknąć. Zdjęcie przez Didi Lotze

Kapitan łodzi nurkowej delikatnie manewruje blisko krawędzi rafy. Poranne światło słoneczne przenika przez spokojną powierzchnię wody, dając dramatyczny wgląd w to, co kryje się pod nią. Kontrast pomiędzy głębokim, hipnotycznym błękitem oceanu a nagłym wzniesieniem grzbietu rafy wygląda na wystarczająco płytkiego, aby można było w nim stanąć. Patrząc za burtę, można podążać za dużą częścią stromej ściany w dół przez krystalicznie czystą wodę.

Ostatnia kontrola biegu i gigantyczny krok później, gdy zaczynasz schodzić z subtelnym odpowietrzeniem BCD, stajesz twarzą w twarz z płytką krainą powyżej i głęboką poniżej. Po drodze twój wzrok przykuwa duży, kolorowy jadeitowy ukwiał z mnóstwem błazenków blisko krawędzi ściany, ale mogą poczekać. Teraz przyszedł czas na wizytę w piwnicy. W towarzystwie twojego kumpla i przewodnika nurkowego, cała trójka schodzi w szyku niczym skoczkowie spadochronowi swobodnie spadający w zwolnionym tempie. Podróżujesz w spokojnym tempie komputer nurkowyOdczyty głębokości zaczynają odmierzać trzycyfrowe wartości, podczas gdy w tym samym czasie krajobraz uległ dramatycznym zmianom.

Zanurza się w tym mrocznym świecie, by przybrać cudowny wygląd.

Tutaj, na dole, osłonięty od działania fal powierzchniowych i sztormów, wszystko staje się większe. Linię ściany usiają gaje ogromnych miękkich drzew koralowych i wachlarze morskie szersze niż dwa razy większe od wyciągniętych ramion. Gąbki w tym bardziej mrocznym świecie zaczynają przybierać bardziej dziwaczne proporcje, jak gąbki beczkowe, które urosły znacznie większe niż rzeczywista beczka. Żałowałbyś, że nie przygotowałeś się dziś rano do robienia zdjęć szerokokątnych, ale z drugiej strony jest więcej ścian, niż możesz zliczyć, i oczywiście, w szczelinach ścian schronią się pewne tajemnicze stworzenia.

Nurek z czerwonymi wachlarzami morskimi i koralowcami biczowymi. Pinki's Wall, położony na zachodniej stronie systemu Sawa Reef, charakteryzuje się ogromnymi gąbkami beczkowatymi i dużymi wachlarzami gorgoniowymi rosnącymi na półkach, a wszystkie są siedliskiem różnych stworzeń.

Wybierz się na szybką wirtualną przejażdżkę po kilku ścianach Wakatobi Tutaj

Jest też kilka rodzajów ryb, których nie zauważyłeś podczas niektórych płytszych nurkowań, jak anthia i basslets z paskami lub plamistymi kolorowymi wzorami w żywych odcieniach, które wyglądają prawie jak naelektryzowane. Wybuch ruchu i koloru przyciąga wzrok. To mała pomarańczowo-różowa ryba, która trzyma się blisko ściany, a potem okresowo do niej wpada otwarta woda, rozbłyskując płetwy i wydaje się, że przybiera jeszcze jaśniejszy odcień pomarańczu, różu i fioletu. Przypominając sobie odprawę przed nurkowaniem, rozpoznajesz w nim samca wargacza błyskowego, którego celem jest przyciągnięcie uwagi potencjalnego partnera.

Przewodnik nurkowy Wakatobi przyciąga Twoją uwagę ruchem „podejdź”. Unosi się blisko dużej gorgoni, wskazując na coś, co wygląda jak więcej gałęzi gorgoni. Wyglądasz. Następnie przyjrzyj się bliżej. Nic. I w końcu go widzisz: maleńkiego konika morskiego, wystarczająco małego, aby położyć się na paznokciu, z kolorystyką i fakturą doskonale naśladującą żywiciela gorgoni. Możesz zostać usprawiedliwiony, że nie widzisz tego maleńkiego stworzenia. Kamuflaż karłowatego konika morskiego jest tak doskonały, że naukowcy odkryli większość gatunków dopiero po roku 2000.

Rzut oka na doskonale zakamuflowanego karłowatego konika morskiego to widok, o którym rzadko się zapomina. Ten maluch został sfotografowany przy Fan 38 East, charakterystycznej ścianie Wakatobi, znanej z wielu, wielu miłośników morza.

Twoje fotograficzne wysiłki, aby uchwycić małego faceta, zaczynają wydobyć z ciebie to, co najlepsze, gdy starasz się zachować stabilność, pozornie nic pod tobą. Zanim jednak pojawią się jakiekolwiek frustracje, wkracza Twój przewodnik, by działać jak ludzki statyw. Trzymając jedną rękę mocno na kawałku martwej skały, drugą pod pachą lub na górze zbiornika, zadanie nagle staje się łatwe. Kliknij migawkę i masz go. Chociaż uważasz się za szczęściarza, że ​​go widziałeś, pamiętaj, aby podziękować swojemu przewodnikowi nurkowemu zarówno za jej bystre spojrzenie, jak i stałą pomoc.

Środkowe tereny: wizyta na starożytnym wybrzeżu Wakatobi

Czas wydaje się stać w miejscu, gdy stoisz nieruchomo obok wysokiego muru. Ale zegar azotowy działa i jest o wiele więcej do zobaczenia. Twój przewodnik poprowadzi Cię powolnym trawersem w górę w kierunku bardziej pośrednich głębokości, gdzie czoło ściany jest poprzecinane rozległą siecią wypełnionych cieniami podcięć i jaskiń. Kilka dni temu podczas wieczornej prezentacji w Longhouse kierownik centrum nurkowego wyjaśnił, że fragmenty ściany na tej głębokości zostały ukształtowane przez działanie fal tysiące lat temu, kiedy poziom mórz był niższy.

Na głębokości około 100 metra nurkowie często natrafiają na nawisy i półki w zboczach ściany, które powstały w wyniku działania fal tysiące lat temu, gdy poziom morza był niższy.

Te starożytne erozji zapewniają obecnie schronienie różnym samotnikom, co można dostrzec po ostrożnym podejściu i rozsądnym użyciu małej latarki nurkowej. Charakterystyczne anteny, gdy homary wystają ze szczeliny, a kolejne wgłębienie ukazuje zielonego żółwia.

Doładowanie, jeśli wyłączone

Schodząc coraz płytiej do głębokości, na której większość zatrzymałaby się na przystanek bezpieczeństwa, nurkowanie wciąż jest dalekie od zakończenia. Szybki rzut oka na Twoje komputerWyświetlacz pokazuje, że pozostały czas bez zatrzymania nie zaczął nawet osiągać wartości jednocyfrowych. Twój manometr pokazuje, że nadal masz wystarczającą rezerwę, aby kontynuować grę i maksymalnie wykorzystać charakterystyczne 70-minutowe profile Wakatobi.

Przemieszczając się na mniejsze głębokości, mamy więcej światła słonecznego, a rafa zaczyna nabierać innego wyglądu. Zdjęcie przez Walta Stearnsa

Zatem ostatnie 15–XNUMX minut wykorzystujesz na zwiedzanie płytkiego płaskowyżu pokrytego koralowcami. Wracając na górę, rafa nabiera innego wyglądu w mocnym świetle słonecznym. Duże czerwone i pomarańczowe gorgonie i wachlarze morskie zostały zastąpione plamami skórzanego koralowca oraz misternymi formacjami koralowców płytowych i stołowych. Podczas przypływu, który jest prawie całkowicie niski, koralowce wynurzają się prawie na powierzchnię, a ich odbicia odbijają się w spokojnych płyciznach wody, tworząc surrealistyczną podwójną ekspozycję rafy.

Po podziwianiu całości, Twoja uwaga wraca do szczegółów, rozpoczynając polowanie na szczyty i doliny grzebienia koralowego. W pobliżu przepływa ławica czarnych rogatnic, powszechnie nazywanych czarnymi durgonami, których część piersiowa i grzbietowa płetwy faluje i macha ruchem bardziej przypominającym lot niż pływanie.

Stado ryb spustowych przepływa obok, ich piersiowe i grzbietowe płetwy faluje i macha ruchem bardziej przypominającym lot niż pływanie.

Spoglądając na swojego przewodnika, daje wam obojgu znać, abyście ruszyli w górę i oddalili się od rafy, tak aby łódź mogła was zabrać. Twój komputer informuje, że podczas nurkowania upłynęły 74 minuty. Po powrocie na pokład, gdy spoglądasz za burtę w poszukiwaniu mątwy, która Cię żegna, Twój przewodnik uśmiecha się szeroko i pyta: „Gotowy na kolejne nurkowanie?” Wtedy zdasz sobie sprawę, że będzie o wiele więcej okazji do odkrycia tych skradających się łowców i wielu innych niesamowitych stworzeń, które nazywają ściany Wakatobi domem.

Więcej informacji na temat Wakatobi Dive Resort można znaleźć na stronie https://www.wakatobi.com