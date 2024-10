„Wyhodowaliśmy koralowce, które lepiej znoszą zabójcze fale upałów”

Selektywna hodowla działa, ale nadal konieczne są szybkie działania klimatyczne, aby uratować rafy, donoszą LIAM LACHS, ADRIANA HUMANES i JAMES GUEST z Uniwersytetu w Newcastle

Nasza grupa badawcza wyhodowała koralowce, które lepiej przetrwają morskie fale upałów. Nasza praca, opublikowana w Nature Communications, pokazuje, że możliwe jest zwiększenie tolerancji koralowców na ciepło nawet w ciągu jednego pokolenia.

Zrobiliśmy to, stosując selektywną hodowlę: technikę stosowaną przez ludzi od tysięcy lat w celu uzyskania zwierząt i roślin o pożądanych cechach. Selektywna hodowla to sposób, w jaki ludzie przekształcili psy podobne do wilków w bernardyny, chihuahua i wszystko pomiędzy.

Teraz selektywna hodowla jest uważana za narzędzie ochrony przyrody, szczególnie w przypadku raf koralowych. Coralassist Lab (którego jesteśmy częścią) i Palau International Coral Reef Centre pracowały nad przetrwaniem koralowców w upałach. Nasze najnowsze wyniki są ukoronowaniem siedmiu lat pracy.

Fale upałów morskich powodują masowe bielenie i obumieranie koralowców, a lata 2023–2024 zostały określone jako czwarte globalne wydarzenie masowego wybielaniaMetody wspomaganej ewolucji – takie jak selektywna hodowla – mają na celu zwiększenie naturalnej adaptacji, aby kupić koralowcom czas na zmiany klimatu.

Jednak poprawa tolerancji na ciepło u naszych selektywnie hodowanych koralowców okazała się niewielka w porównaniu z intensywnością fal upałów morskich, których można się spodziewać w przyszłości.

Chociaż selektywna hodowla jest możliwa, prawdopodobnie nie jest panaceum. Nadal będziemy musieli zająć się przyczyną masowego bielenia koralowców, zmniejszając emisję gazów cieplarnianych, aby złagodzić ocieplenie i dać czas programom wspomaganej ewolucji na wejście w życie.

Jak hodować koralowce, aby były odporne na ciepło

Pierwszym krokiem było określenie tolerancji na ciepło wielu potencjalnych koralowców macierzystych na rafie. Następnie wybraliśmy konkretne osobniki, aby wyhodować dwie oddzielne rodziny potomstwa, wybrane pod kątem wysokiej lub niskiej tolerancji na ciepło. Hodowaliśmy te potomstwo przez trzy do czterech lat, aż osiągnęły dojrzałość rozrodczą, a następnie testowaliśmy ich tolerancję na ciepło.

Selektywnie hodowane koralowce w szkółce na wyspie Palau na Pacyfiku (Jesse Alpert)

Przeprowadziliśmy selektywne próby hodowlane pod kątem dwóch różnych cech: tolerancji na krótkotrwałe, intensywne narażenie na upał (temperatury o 3.5°C wyższe od normy przez dziesięć dni) lub na mniej intensywne, ale długotrwałe narażenie, bardziej typowe dla naturalnych fal upałów morskich (2.5°C powyżej średniej przez miesiąc).

Pozwoliło nam to oszacować dziedziczność każdej cechy, reakcję na selektywną hodowlę i ustalić, czy obie cechy mają wspólną podstawę genetyczną.

Wybór rodziców pod kątem tolerancji na wysoką, a nie niską temperaturę, zwiększył tolerancję ich dorosłego potomstwa na obie testowane cechy.

a) Przegląd projektu eksperymentalnego i przykłady (b) rodziców Acropora digitifera i (c) ich potomstwa w szkółce w Palau (Laboratorium Coralassist)

Dziedziczność wynosiła około 0.2 do 0.3 w skali od 0 do 1, co oznacza, że ​​około jedna czwarta zmienności w tolerancji na ciepło u potomstwa była spowodowana genami przekazanymi przez rodziców. Innymi słowy, cechy te mają znaczną podstawę genetyczną, na której może działać selekcja naturalna i sztuczna.

Mierzymy skumulowany stres cieplny i tolerancję na tygodnie stopniowego ogrzewania (°C-tygodnie), co odzwierciedla zarówno to, jak gorąco jest i jak długo. Biorąc pod uwagę zmienność cech zidentyfikowana u tych konkretnych koralowcówteoretycznie można by zwiększyć tolerancję na ciepło o około 1°C na tydzień w ciągu jednego pokolenia.

Jednak nawet ten poziom wzmocnienia może nie wystarczyć, aby nadążyć za coraz intensywniejszymi falami upałów. W zależności od działań klimatycznych, oczekuje się, że intensywność fal upałów wzrośnie w nadchodzących dekadach o około 3°C-tygodnie na dekadę, szybszy niż poprawa osiągnięta w naszym badaniu.

Co ciekawe, koralowce selektywnie hodowane w celu uzyskania wysokiej, a nie niskiej, odporności na krótkotrwały stres, nie radziły sobie lepiej z długotrwałym narażeniem na stres cieplny.

Ponieważ nie wykryto żadnej korelacji genetycznej, prawdopodobne jest, że cechy te są wynikiem niezależnych zestawów genów, a koralowce, które dobrze radzą sobie z krótkotrwałym, silnym stresem cieplnym, niekoniecznie najlepiej radzą sobie z długotrwałymi falami upałów na morzu.

Miałoby to ważne implikacje, ponieważ praca taka skorzystałaby na tanich i szybkich testach, które mogą skutecznie identyfikować kolonie odporne na ciepło do hodowli. Jednak jeśli te testy nie mogą przewidzieć, które kolonie koralowców przetrwają miesięczne fale upałów, stanowi to poważne wyzwanie.

Fragmenty koralowców podczas długotrwałej symulowanej fali upałów morskich, niektóre pozostające w stosunkowo dobrym stanie (góra), inne bielejące (dół) lub obumierające (nie pokazano) (Liam Lachs)

Zwiększanie skali hodowli selektywnej

Ponieważ możliwe jest selektywne rozmnażanie koralowców w celu zwiększenia tolerancji na ciepło, następnym krokiem jest przeprowadzenie prób na dużą skalę w środowisku naturalnym. Prawdopodobnie będzie to wymagało znacznej liczby selektywnie rozmnażanych koralowców, być może poprzez bezpośrednie wysiewanie larw koralowców na rafach lub sadzenie koralowców hodowanych w akwakulturze.

Aby to zadziałało, przesadzone koralowce muszą same stać się reprodukcyjne i przyczynić się do puli genów dzikiej populacji. Zrobienie tego na bardzo dużą skalę będzie trudne, ale może nie być konieczne uzupełnienie pokrycia koralowcami dużych obszarów.

Zamiast tego może wystarczyć stworzenie sieci mniejszej liczby strategicznie zlokalizowanych centrów produkcji larw, zawierających selektywnie hodowane koralowce w wysokich gęstościach, aby zmaksymalizować sukces zapłodnienia. Centra te służyłyby do zasiewania innych raf i mogłyby zapewnić dalszy materiał rozrodczy do ukierunkowanych działań.

Potrzeba jeszcze wielu badań i prac rozwojowych, a wiele istotnych pytań pozostaje bez odpowiedzi.

Ile koralowców trzeba przesadzić, aby uzyskać pożądany efekt? Czy możemy zagwarantować, że nie będzie żadnych kompromisów, które mogłyby zagrozić populacjom (dowody jak dotąd sugeruje, że nie jest to duże ryzyko)? Jak możemy uniknąć rozcieńczenia wybranych cech po dodaniu ich do środowiska naturalnego? Jak możemy zmaksymalizować reakcje na selekcję?

Biorąc pod uwagę tempo ocieplania się oceanów, optymalizacja i implementacja wspomaganej ewolucji będzie musiało się wydarzyć wkrótce, aby miały szansę na sukces, nawet jeśli tylko na małą skalę. Przede wszystkim przetrwanie raf koralowych nadal zależy od pilnych działań klimatycznych.

LIAM LACHS, adiunkt badawczy w dziedzinie ekologii zmian klimatu i ewolucji; ADRIANA HUMANES, adiunkt badawczy w dziedzinie ekologii raf koralowych i James Gość, Czytelnik ekologii raf koralowych, wszystko na UNIWERSYTET W NEWCASTLE. Ten artykuł został ponownie opublikowany z Konwersacje na licencji Creative Commons. Przeczytać oryginalny artykuł.

